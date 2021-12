Luckenwalder Tierpark erhält Spenden aus Kalenderverkauf

Luckenwalde

Noch ist der vierte Advent nicht vorbei, dennoch gab es am 16. Dezember ein vorweihnachtliches Geschenk für den Luckenwalder Tierpark. So durfte sich Einrichtungsleiter Philipp Herrmann über satte 500 Euro freuen, die bei der Adventskalenderaktion des Luckenwalder Stadtmarketingvereins zusammengekommen waren. „Wir hatten in diesem Jahr wieder eine Auflage von 2000 Stück“ erzählt die Geschäftsstellenleiterin vom Stadtmarketingverein, Elisabeth Thiemann. Die meisten davon wurden verkauft, andere verschenkt an das KMG-Klinikum.

Neue Spendenaktion

„Neu war in diesem Jahr unsere Spendenaktion“, erzählt Thiemann. Denn von jedem verkauften Kalender sollten 50 Cent an den Tierpark gehen. „Obwohl das Kaufverhalten in diesem Jahr etwas geringer ausfiel als sonst, hat diese Aktion noch viele Luckenwalder animiert, etwas für den guten Zweck zu tun“, sagt Thiemann, die sich freut, dass sie Spenden eine gute Verwendung finden werden.

Sattelschwein „Bärbel“ ahnt noch nichts vom neuen Heim . Quelle: Iris Krüger

Zuchtanlage geplant

„Aktuell sammelt der Förderverein des Tierparks Gelder für den Neubau einer Zuchtanlage für Sattelschweine“ erklärt Philipp Herrmann. Die Tiere werden demnächst in ein neues Domizil ziehen, das zu einem „Archepark“ umgestaltet werden soll. „Dort wollten wir insgesamt sieben vom Aussterben bedrohte Haustierrassen unterbringen“, sagt er. Sollte dies gelingen, stünde einer Zertifizierung zum „Archepark“ nichts mehr im Wege.

Sponsoren gesucht

Für die Sattelschweine möchte man quasi eine „Luxusanlage“ entstehen lassen. Geplant sind unter anderem beheizbare Selbsttränken, ein komfortabler Fußboden, eine Lehmsuhle und ein teilweise überdachter Außenbereich auf insgesamt rund 200 Quadratmetern. „Derzeit holen wir Angebote ein, damit wir den Bau nicht in Eigenleistung stemmen müssen“, erzählt Herrmann. Mit dem Geld vom Stadtmarketingverein habe man ungefähr die Hälfte dessen, was für die Finanzierung gebraucht wird. „Daher würden wir uns freuen, wenn sich noch recht viele Tierliebhaber an der Spendenaktion beteiligen“, sagt der Tierparkchef. Im besten Falle könne man dann im Frühjahr mit dem Bau beginnen.

Die Zucht der Sattelschweine soll mit einer neuen Anlage professioneller aufgezogen werden. Quelle: Iris Krüger

Plakette für Spender

„Diejenigen, die am meisten spenden, sollen auf einer Plakette festgehalten werden“, fügt er hinzu. Wie diese aussehen wird, darüber ist man sich noch nicht einig. „Vielleicht wird es eine Plakette in Form von einem Schwein, so dass sich jeder ein Teil aussuchen kann, das er kaufen möchte“, sagt er schmunzelnd. Gespendet werden kann auf jeden Fall schon jetzt auf das Spendenkonto des Vereins „Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde“, IBAN: DE63 1650 0000 3633 0280 12, Zweck: „Schweineanlage“.

Kein „Advent mit Tieren“

Wer schon lange nicht mehr im Tierpark war und nicht weiß, wo sich derzeit noch die alte Sattelschweinanlage befindet, sollte die Gelegenheit nutzten um einmal vorbeizuschauen. Im Moment sei nicht allzu viel Besucheransturm zu verzeichnen, meint der Einrichtungsleiter. Zudem musste auch der „Advent mit Tieren“, der für den Sonntag geplant war, coronabedingt ausfallen. „Wir hatten das Event vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Das war ein voller Erfolg“, erzählt Herrmann. Durch den Lockdown im Herbst 2020 blieb die Einrichtung jedoch geschlossen und es gab keine Wiederholung.

Einladung zum Spaziergang

Und auch in diesem Jahr lässt die Pandemie ein gemütliches Beisammensein nicht zu. „Trotzdem laden wir alle recht herzlich zu einem Adventspaziergang ein“, sagt Herrmann, der zudem auf die gültigen 2G Regelung im Tierpark hinweist. „Die Öffnungszeiten bleiben gleich, ebenso der Eintritt“, bekräftig er. Jedoch will man versuchen, den Besuchern am vierten Advent ein kleines Extraangebot zu unterbreiten. „Wir freuen uns über jeden Besucher in der kalten Jahreszeit. Und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder zum ´Advent mit Tieren` einladen dürfen!“

Von Iris Krüger