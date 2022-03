Luckenwalde

Das 30. Luckenwalder Turmfest wird auf Initiative der Stadt vom 3. bis 6. Juni in der Innenstadt gefeiert – nach zwei Jahren coronabedingter Pause. Das Jubiläum soll auch dazu genutzt werden, mit einer anonymen Besucherumfrage und dem entsprechenden Feedback der Besucher das Angebot und den Service des beliebten Stadtfestes weiter zu verbessern.

Fragebogen nur für Festbesucher

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD): „Die Besucher können den Fragebogen entweder gleich auf dem Fest oder später im Internet ausfüllen.“ Als Angaben zur Person wird lediglich nach Wohnort und Alter gefragt. „Wichtig ist uns aber, dass sich nur Personen daran beteiligen, die auch tatsächlich auf dem Turmfest waren“, sagt Herzog-von der Heide.

Fragen zur Motivation und Zufriedenheit

Kulturamtsleiter Stephan Gruschwitz stellte den doppelseitigen Fragebogen im Kulturausschuss vor. So wird unter anderem nach den Erwartungen der Turmfestbesucher gefragt. Angekreuzt werden können verschiedene Optionen von „Leute treffen“ bis „gute Unterhaltung“. „Wir erheben nicht den Anspruch, dass alle Motivationen benannt werden“, so Herzog-von der Heide.

Die Zufriedenheit soll eingeschätzt werden zu Punkten wie Bühnenprogramm, Sauberkeit, Fahrgeschäfte oder Gastronomie. Außerdem will die Stadtverwaltung wissen, wie man auf das Turmfest aufmerksam geworden ist, ob man es weiterempfiehlt und welche Verbesserungsvorschläge es gibt.

Eventuell in mehreren Sprachen

Manuel Hurtig (FDP) regte an, angesichts internationaler Besucher den Fragebogen auch in anderen Sprachen wie zum Beispiel Arabisch oder in slawischen Sprachen zur Verfügung zu stellen. „Wir werden prüfen, ob das eventuell per Smartphone abgerufen werden kann“, erklärte die Bürgermeisterin. Felix Thier (Linke) mahnte an, beim Fragebogen auf das Gendern zu achten. „Und die Antwortmöglichkeit ,Weiß ich nicht’ würde ich weglassen“, so Thier.

„Münchner Freiheit“ und „Glasperlenspiel“ dabei

Das 30. Luckenwalder Turmfest wird über das Pfingstfest in gewohntem Format mit Kulturangeboten und Schaustellern in der Innenstadt gefeiert. Auf den beliebten Music Dome wird man in diesem Jahr allerdings verzichten müssen. Dafür können sich die Festbesucher unter anderem auf die „Münchner Freiheit“ und das Elektro-Pop-Duo „Glasperlenspiel“ freuen.

Von Elinor Wenke