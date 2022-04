Ludwigsfelde

Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag in vier Firmen ein, die ihr Büro im Gebäude vom Unternehmen Bauservice Berend in Ludwigsfelde haben.

Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Die exakte Höhe des Schadens muss allerdings noch ermittelt werden muss. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Luckenwalde: 35-Jähriger unter Alkohol auf Achse

Beamte kontrollierten am frühen Samstagmorgen ein 35-jährigen Renault-Fahrer in Luckenwalde. Dabei stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug mit einem Atemalkoholwert von 0,7 Promille führte.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen.

Großbeeren: Vier Tonnen Kupfer entwendet

Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag im Birkenhainer Ring in Großbeeren in den dortigen Metallhandel ein und stahlen 4,2 Tonnen Kupfer im Wert von 38.000 Euro. Zuvor haben sie den Zaun zum Gelände aufgeschnitten. Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.:

Holbeck: Waldboden in Flammen

Rund 500 Quadratmeter Waldboden sind laut Polizei am Samstagnachmittag nahe Holbeck, einem Ort der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr geht hier von einer Brandstiftung beziehungsweise einer Fahrlässigen Brandstiftung aus

Von MAZonline