Ludwigsfelde

Zwei Einbrecher wurden beobachtet, wie sie an der Rückseite eines Wohnhauses in Ludwigsfelde, Rheinstraße, am Samstag zwischen 19 und 19.15 Uhr versuchten, in dieses einzudringen. Dabei wurden sie jedoch gestört und konnten so nicht in das Haus gelangen.

Kurze Zeit später drangen vermutlich dieselben Täter in ein anderes Wohnhaus ein, indem sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen. Hier wurde dann mehrere Räume durchwühlt und ein elektronische Gerät entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung zur Ergreifung der Täter führte nicht zum Erfolg. Die Polizei nahm in beiden Fällen Strafanzeigen auf und sicherte Spuren am Tatort.

Die tatverdächtigen Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: Glatze oder helle Mütze, helle Kapuzenjacke, dunkle Jeans, gräuliche Sneaker, circa 1,80 Meter groß; 2. Person: dunkle Mütze mit weißem Rand, helle Jacke mit Kapuze, hellblaue Jeans, schwarze Sneaker. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle, insbesondere die Polizeiinspektion Teltow-Fläming, unter Telefon 03371/6000 entgegen.

Blankenfelde: Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Unbekannte hebelten am Freitag zwischen 17.20 und 21.55 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in Blankenfelde auf, drangen ein und durchwühlten das Haus. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und setzte einen Spezialisten zur Spurensicherung ein.

Großbeeren: Gesuchter Straftäter ging Polizei berauscht ins Netz

Gleich mehrere Anzeigen kassierte der 56-jährige Fahrer eines Renault Clio, der der Polizei am Freitagvormittag am Bahnhof Großbeeren aufgefallen war. Er hatte Amphetamine intus. Zudem galt gegen ihn ein offener Haftbefehl wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe. Und der Mann hätte sich in Quarantäne befinden sollen – ein auf dem Revier durchgeführter Corona-Schnelltest schlug positiv an. Die oben erwähnte Ersatzfreiheitsstrafe konnte übrigens nach der Zahlung der von einem Gericht geforderten 455 Euro aufgehoben werden.

Luckenwalde: Strafverfahren gegen betrunkene Radfahrerin

Bei einer Polizeikontrolle am Samstagabend fiel eine 50- jährige Radfahrerin durch Alkoholgeruch auf. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Von MAZonline