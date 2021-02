Ludwigsfelde

Bei der IG Metall läuft eine neue Tarifrunde. Warum es dabei geht, warum die Gewerkschafter trotz Corona Gehaltsanhebungen fordern, wie es in Luftfahrtbetrieben aussieht und wie der Bau der Tesla-Fabrik Grünheide auf die Region ausstrahlt, das erklärt im MAZ-Interview Tobias Kunzmann, Erster Bevollmächtigter der IGM-Geschäftsstelle Ludwigsfelde. Sie ist im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen für die 6100 IGM-Mitglieder zwischen Treuenbrietzen und Wildau zuständig.

Herr Kunzmann, bei Schaeffler in Luckenwalde kämpft die Belegschaft um den Fortbestand des Betriebs – wie sieht die Gewerkschaft die Situation?

Tobias Kunzmann: Da stiehlt sich ein Großkonzern aus der Verantwortung. Von den 350 Stellen sollen 140 abgebaut werden und den Rest will man verkaufen. Das wirft ein Schlaglicht auf die Auto-Zuliefer-Szene. Man ist dort offenbar nicht bereit, sich in unserer Region für Zukunftsfelder zu engagieren.

Es gibt aber auch andere Beispiele in der Region, Gestamp etwa nimmt Tesla als neuen Partner dazu und baut im GVZ Großbeeren eine neue Betriebsstätte auf.

Das ist richtig, dort entstehen derzeit etwa 100 neue Arbeitsplätze zusätzlich zu den 400 im Stammwerk Industriepark Ludwigsfelde. Aber solche Weichenstellungen hat Schaeffler offenbar verschlafen.

Stichwort Tesla – Sie sehen also Einflüsse bis hierher auf den Arbeitsmarkt?

Oh ja, nicht unerhebliche. Die Fachkräfte werden auch hier gesucht und gefunden. Tatsächlich ist die gesamte Metallbranche im Umbruch. Beispielsweise baut ja auch der amerikanische Batterie-Hersteller Microvast zurzeit seine neue Belegschaft für Ludwigsfelde auf.

Von denen, die im Aufwind sind, zur Flugzeug-Industrie – wie sieht es für die Beschäftigten bei Rolls Royce in Dahlewitz und bei MTU in Ludwigsfelde aus?

Die haben im Moment natürlich wirklich weniger zu tun, aber auch die Aussichten hellen sich langsam auf.

Inwiefern?

MTU rechnet damit, dass sich die Situation etwas eher als 2023/24 verbessert. Insgesamt geht es bei MTU und Rolls Royce darum, die insgesamt etwa 3700 Arbeitsplätze in der Region zu sichern. Da brauchen wir beim eventuellen Auslaufen der Kurzarbeitergeld-Regelung zum Jahresende eine tarifliche Absicherung.

Wie sieht es eigentlich mit der Angleichung der Arbeitszeiten in Ost und West 30 Jahre nach der deutschen Einheit aus?

Drei Stunden mehr im Osten haben wir in der Metall- und Elektro-Branche immer noch – im Westen 35, im Osten 38 Stunden. Deshalb ist eine unserer jetzigen Forderungen die für ein tarifliches Angleichungsgeld.

Auch deshalb wird für Montag bei Mercedes zum Warnstreik aufgerufen?

Ja, in der Frühschicht. Das ist der Auftakt, und je nach Reaktion der Arbeitgeber folgen weitere.

Noch mal zum Angleichungsgeld – worum genau geht es?

Im Grunde um Gerechtigkeit. Aus meiner Sicht tragen die Arbeitgeber in der Region eine große Verantwortung in Bezug auf gleiche Löhne in Ost und West. Nur so ist auch ein großer amerikanischer Konzern wie Tesla in die Verantwortung zu zwingen, wenn man ihn mit den hier üblichen Arbeitszeiten konfrontiert.

Können Sie das bitte genauer erklären?

Interessanterweise haben die Tesla-Beschäftigten 38 Stunden in ihren Arbeitsverträgen, bekommen ihre versprochene Vergütung aber nur bei 40 Stunden Arbeit pro Woche.

Zurück zur aktuellen Tarif-Auseinandersetzung – worum geht’s?

Die Arbeitgeber sagen, wegen Corona haben sie kein Geld und machen sogar Gegenforderungen auf. Sie wollen mit Betriebsräten über die Jahresleistungen Urlaubs- und Weihnachtsgeld verhandeln.

Sie als IG Metall also nicht?

Nein, die Betriebe hier sind wirklich gut ausgelastet. Namentlich Mercedes und Gestamp haben übervolle Auftragsbücher. Bei Mercedes beginnt nach Ostern wieder eine dritte Schicht. Da haben die Belegschaften die berechtigte Erwartung auf eine Tariferhöhung, zumal die letzte aus dem Jahre 2018 stammt.

Gibt es zu Corona weitere arbeitsrechtliche Aspekte?

Was übrigens bei dieser gesamten Situation seit Frühjahr 2020 in meinen Augen bisher viel zu kurz kam, ist die Belastung von abhängig beschäftigten Eltern mit Kindern. Wie die zwischen Arbeit, Homeschooling, Online-Konferenzen und selbst versorgen müssen klar zu kommen haben, spielt bisher bei keiner Verhandlung eine Rolle, obwohl das zum Teil auch noch mit erheblichen Lohneinbußen verbunden ist.

Was schlagen Sie vor?

Diese Leute haben erheblich mehr als eine Corona-Prämie verdient.

Von Jutta Abromeit