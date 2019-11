Luckenwalde

Findelkatze „Gipsy“ ist dank vieler MAZ-Leser-Spenden erfolgreich operiert worden und erholt sich jetzt im Luckenwalder Tierheim „Am Bürgerhof“. Der junge herrenlose Vierbeiner war von Bauarbeitern in Klausdorf in der Gemeinde Am Mellensee mit gebrochenem Bein aufgefunden und ins Tierheim gebracht worden...