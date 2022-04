Mahlow

Am Donnerstag wurde der Polizei bekannt, dass unbekannte Täter ein Krad Suzuki aus einer Tiefgarage in Mahlow entwendeten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die eingesetzten Polizisten sicherten Spuren am Tatort und nahmen eine Diebstahlsanzeige auf. Das Krad wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Luckenwalde: Smart kollidiert mit Wildschwein

Am Donnerstagabend befuhr der Fahrer eines Pkw Smart die Bundesstraße 101, als zwischen den Abfahrten Luckenwalde und Woltersdorf offenbar eine Rotte Wildschweine über die Fahrbahn lief. In der Folge des Wildwechsels kam es zu einer Kollision mit einem der Tiere, welches am Ort verendete. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt und der Smart fahrbereit. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Die herbeigerufene Polizei nahm den Unfall auf und verständigte den zuständigen Jagdpächter.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mahlow: Katalysator aus Kleintransporter entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in Mahlow den Katalysator von einem Kleintransporter. Dies wurde der Polizei am Donnerstag bekannt. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere tausend Euro. Polizeibeamte sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf.

Von MAZonline