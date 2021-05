Luckenwalde

„Entdecker und Kreative“, die die Luckenwalder Industriegeschichte im wahrsten Sinne ins Bild setzen möchten, werden für einen neuen Workshop an der Volkshochschule Teltow-Fläming gesucht. Unter dem Titel „Luckenwalde im Bild – auf den Spuren städtischer Industriearchitektur“ richtet sich das Angebot an motivierte Jugendliche und Erwachsene, die Lust auf eine künstlerische Auseinandersetzung mit verschiedenen Standorten in Luckenwalde haben, die im weitesten Sinne in einem Bezug zur Industriekultur der Stadt stehen.

Projektleiterinnen aus Luckenwalde

Die beiden Projektleiterinnen kommen direkt aus Luckenwalde. Uta Oettel (43) ist Grafikdesignerin, Fotografin und Fotoredakteurin und unterrichtet an der Ostkreuzschule für Fotografie und an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Anna-Sara Buchheim, Hilde Steinfurth und Uta Oettel (v.l.) bei den Absprachen. Quelle: Elinor Wenke

Die ursprüngliche Idee zu diesem Workshop hatte Anna-Sara Buchheim. Die 41-Jährige ist studierte Restauratorin für Wandmalerei und Architekturfarbigkeit und leitet seit Jahren Maltechnikkurse zum Thema Freskomalerei für Studenten und Künstlerstipendiaten. Beide lernten sich vor zwei Jahren beim Luckenwalder Fahrrad-Film-Festival kennen.

Vorkenntnisse nicht notwendig

Uta Oettel und Anna-Sara Buchheim leiten die Kursteilnehmer an. „Ich bin für die fotografische Umsetzung zuständig, Sara Buchheim für die zeichnerische“, erklärt Uta Oettel. Künstlerische Vorkenntnisse oder Fähigkeiten sind nicht zwingend notwendig. Interessierte können sich fürs Fotografieren oder Zeichnen anmelden. „Wichtig sind nur Neugier und Lust auf kreative Betätigung“, ermuntert die Fotografin mitten in der Corona-Pandemie alle schlummernden Talente. „Mit dem Projekt wollen wir uns der Initiative ,Kulturland Brandenburg’ mit ihrem diesjährigen Themenjahr ,Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Bewegung’ anschließen“, sagt Anna-Sara Buchheim.

Erinnerungen an ehemalige Betriebe

Dabei sollen Begriffe wie Vergangenheit und Zukunft im Zusammenhang mit Architektur und Stadtgestaltung, aber auch emotionale Bindungen im Mittelpunkt stehen. „Luckenwalde war eine Industriestadt. Vielleicht finden sich Interessierte, die sich an ihre ehemaligen Arbeitsplätze erinnern, sei es die Hutfabrik, die Piano-Fabrik oder ein anderer Betrieb“, sagt Uta Oettel.

Die Volkshochschule Teltow-Fläming in Luckenwalde, Dessauer Straße. Quelle: Elinor Wenke

Der Workshop findet vom 4. bis 6. Juni sowie am 12. Juni und 31. Juli statt – natürlich unter Einhaltung aller Corona-Regeln. „Wir sind froh, dass wir die Räumlichkeiten der Volkshochschule nutzen können, um dort beispielsweise die Bilder zu bearbeiten. Aber wir werden auch viel in der Stadt unterwegs sein“, kündigt Uta Oettel an, „entweder allein oder in kleinen Gruppen.“

Ausstellung im Sommer

Die Ergebnisse sollen dann auf dem „Neust:art-Festival“ am 7. und 8. August in Geschäftsräumen auf dem Boulevard präsentiert werden. Das Kultur-Festival der besonderen Art wird vom Verein „Haus der Kultur der Welten – Fläming“ unter der Regie von Hilde Steinfurth organisiert. „Wir haben schon viele Mitwirkende im Boot“, sagt Hilde Steinfurth, „und wir hoffen natürlich, dass die Corona-Situation dieses kulturelle Highlight im Sommer zulässt.“

Alte Fotos und Schriftstücke willkommen

Für die Präsentation der Bilder und Fotografien hoffen die Projektleiterinnen auf weitere Schützenhilfe aus der Bevölkerung. „Wer zum Beispiel Fotos, Schriftstücke oder Erinnerungen aus früheren Betrieben oder architektonischen Besonderheiten hat, kann damit gern unsere Ausstellung bereichern“, wünscht sich Uta Oettel.

Anmeldung für den Kurs auf der Website vhs.teltow-flaeming.de oder unter Telefon 0 33 71/608 31 43

Von Elinor Wenke