Mit 2000 gespendeten Masken – so hofft man am Friedrich-Gymnasium in Luckenwalde – schafft es die Schule über die anstrengende Coronazeit bis in den nächsten Sommer. Täglich brauchen die über 700 Schüler Nachschub, berichtet Schulleiter Michael Kohl. Und das, obwohl den Luckenwalder Gymnasiasten die Maskenpflicht im Innern des Schulgebäudes sehr wohl bewusst ist. „Es kommt doch vor, dass Kinder die Schutzmasken vergessen, verlieren oder einfach irgendwo liegen lassen“, erzählt Michael Kohl aus den Erfahrungen der ersten drei Wochen im neuen Schuljahr, „manchmal geht auch eine Schutzmaske kaputt.“

In Brandenburg gilt die Maskenpflicht seit diesem Schuljahr in allen Schulgebäuden Quelle: Victoria Barnack

Weil das schon an den ersten Schultagen der Fall war, mussten Kohl und seine Lehrerkollegen schnell reagieren. 200 Mund-Nase-Masken haben sie deshalb spontan gekauft und vorerst aus der eigenen Tasche bezahlt. Doch lange reichte der Notvorrat im Sekretariat des Gymnasiums nicht. Kohl berichtet, quasi täglich schrumpfte der Stapel. Nun hat ein Luckenwalder Unternehmer Abhilfe geschaffen. „Dass die Lehrer Schutzmasken selbst zahlen mussten, um die Maskenpflicht in der Schule zu gewährleisten, das geht gar nicht“ sagt Andreas Mielecke, der kaufmännische Leiter der Luckenwalder Firma One Seven. „Zum Glück hat sich unsere Schwesterfirma in der Nähe von Halle seit einigen Monaten unter anderem auf die Produktion von Schutzmasken umgestellt“, erzählt er.

Schule braucht täglich bis zu zehn neue Masken

Mielecke hat deshalb schon zu Beginn der Woche 500 Einmal-Schutzmasken am Luckenwalder Gymnasium abgeliefert. Am Donnerstag brachte er auch die restlichen 1500 gespendeten, noch fest verpackten Masken persönlich im Sekretariat vorbei. „Über die Spende freuen wir uns sehr“, sagt der Schulleiter, „da doch ein täglicher Bedarf von bis zu zehn Schutzmasken bei den Schülerinnen und Schülern besteht.“

Mindestens 600 Euro hätte das Luckenwalder Gymnasium zahlen müssen, wenn sie keinen Spender für die neuen Masken gefunden hätten. Denn die Behörden statten nur die Lehrer und Mitarbeiter der Schule mit Schutzausrüstung aus. „Die persönliche Ausstattung der Schüler soll durch die Elternhäuser erfolgen“, erklärt Kohl. „Die Maske gehört jetzt quasi zu ihren Utensilien wie Stifte und Hefter.“

„Wir haben keine Maskenverweigerer“

Dass seine Schüler die gespendeten Masken ausnutzen, glaubt Kohl nicht. Die über 700 Gymnasiasten gehen seiner Einschätzung nach verantwortungsvoll und diszipliniert mit der Corona-Situation um. „Wir haben keine Maskenverweigerer“, sagt er, „nur ein Schüler hat ein Attest, dass er die Maske nicht tragen muss.“

Für Lehrer versprochener Spuckschutz fehlt noch

Der Leiter des Gymnasiums hätte sich trotzdem gewünscht, vom Ministerium besser auf das neue Schuljahr vorbereitet zu werden. Erst wenige Tage vor dem Schulstart kamen die finalen Anweisungen, wie der Alltag in den Schulen von nun an aussehen soll. Damit verbunden war das Versprechen, die Einrichtungen besser auszustatten. Für das Luckenwalder Gymnasium hat Kohl daraufhin etliche Spuckschutz-Scheiben bestellt. Sie sollen in allen Unterrichtsräumen aufgestellt werden. „Bisher ist noch nicht eine einzige davon bei uns angekommen“, sagt er.

Von Victoria Barnack