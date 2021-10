Luckenwalde

Das Verschwinden von Milina K. hält die Menschen in Luckenwalde seit Wochen in Atem. Von der 22-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur, das Ermittlungsverfahren der Potsdamer Staatsanwaltschaft wird gegen Unbekannt geführt. Bei der Behörde geht man vom Schlimmsten aus.

Was ist passiert?

In der Nacht vom 24. auf den 25. September hatte sich Milina K. (22) im Luckenwalder Nuthepark mit Freunden getroffen. Wie diese später der Polizei berichteten, soll sich die 22-Jährige um etwa 1 Uhr auf den Heimweg begeben haben. Dort angekommen ist Milina K. offenbar nie, seitdem ist sie nicht mehr gesehen worden.

Als Milina K. am nächsten Tag nicht zu erreichen war, begannen Freunde und Familie sich zu sorgen. „Meine Tochter ist noch nie weggelaufen. Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert“, sagte Milinas Vater der MAZ wenige Tage nach ihrem Verschwinden. In den Folgewochen ist die Luckenwalderin weder auf der Arbeit erschienen, noch hat sie sich bei Freunden oder Bekannten gemeldet. Auch auf ihrem Konto habe es keine Bewegungen gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Die Ermittler gehen mittlerweile nicht mehr davon aus, Milina K. lebend zu finden. Wie die Staatsanwaltschaft Potsdam, welche die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat, Mitte des Monats mitteilte, sei ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verdachts auf ein Tötungsdelikt eingeleitet worden. Einen Tatverdächtigen gebe es noch nicht, die Ermittlungen richteten sich weiterhin gegen Unbekannt, erklärte Staatsanwalt Markus Nolte am Freitag gegenüber der MAZ. Zum offiziellen Sachstand heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft: „Es gibt keine Hinweise darauf, dass die junge Frau den Nuthepark zu Fuß, mit einem Taxi oder einem öffentlichen Verkehrsmittel verlassen hat.“ Physische oder psychische Erkrankungen als Ursache für das Verschwinden könnten überdies ausgeschlossen werden, Milina K. muss wohl etwas zugestoßen sein.

Zuvor wurde mit einem aufsehenerregenden Großeinsatz im Nuthepark im Zentrum von Luckenwalde nach Anhaltspunkten für den Aufenthaltsort der 22-Jährigen gesucht. Taucher der Polizei untersuchten einen hüfthohen Teich in dem Park, in dem Milina zuletzt gesehen wurde, die umliegenden Grünflächen des Parks wurden durchkämmt. Die Suchaktion blieb jedoch erfolglos: Persönliche Gegenstände oder andere Hinweise konnten nicht sichergestellt werden.

Warum gab es lange keine öffentliche Fahndung?

Die Ermittlungen zum Verschwinden von Milina K. wurden durch die örtlichen Behörden offenbar nur schleppend aufgenommen. Mehrmals habe er sich besorgt an die Polizei gewandt, teilt Milinas Vater der MAZ Anfang des Monats mit. „Ich hatte immer Kontakt zu Milina, wenn wir nicht telefoniert haben, dann haben wir wenigstens geschrieben“, so der Vater der Vermissten, „jetzt ist ihr Handy aus.“

Bei Volljährigen hält sich die Polizei mit Vermisstenanzeigen jedoch generell zurück, solang keine Gefahr für Leib und Leben besteht. „Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen Angehörigen oder Freunden mitzuteilen“, heißt es dazu auf der Internetseite des Bundeskriminalamts. Noch Anfang des Monats zeigte sich die Staatsanwaltschaft zuversichtlich, Milina K. lebend zu finden.

Was sagen Freunde und Bekannte?

Freunde und Bekannte von Milina K. suchen im Internet und mit ausgedruckten Fotos rund um den Nuthepark nach der Vermissten. In Luckenwalde hatte sich zwischenzeitlich eine Gruppe von Bürgern zusammengetan, um das Umland nach der 22-Jährigen abzusuchen. Die Suchgruppe traf sich an Wochentagen um 16 Uhr, am Wochenende um 13 Uhr im Nuthepark. Am vergangenen Donnerstag wurde die private Suche gestoppt.

Im Netz wird über die Hintergründe des Falls spekuliert. So hält sich das Gerücht, dass Milina K. an jenem Freitagabend noch verabredet gewesen sei und die Innenstadt in einem fremden Auto verlassen habe. Ob an der Theorie etwas dran ist, ist unklar. Die Ermittler wollten sich hierzu bisher nicht äußern.

Auf der Bank, wo Milina vor ihrem Verschwinden gesessen haben soll, wurden Zettel angebracht: „Wo ist Milina?“, „Wo bleibt die Klärung“ ist auf ihnen zu lesen. Milina ist etwa 1,65 m groß, schlank und hat lange, schwarze Haare. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie eine weiße Jacke mit Puffärmeln, eine schwarze Lederhose und weiße Sneaker.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter 03371/6000 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von Martin Müller