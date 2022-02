Luckenwalde

Wenn die Azubis nicht zu uns kommen, dann kommen wir eben zu ihnen: Unter diesem Motto startet die Firma Bausetra eine neue Offensive zur Gewinnung von Nachwuchskräften. Der Lkw-Spezialist hat dafür einen Transporter professionell bekleben lassen und eine neue Internetseite aufgesetzt. Das bunte Fahrzeug soll vor allem Zehntklässler auf das Truck-Unternehmen aufmerksam machen. „Wir wollen die besten drei Azubis finden“, sagt Tilo Seidel, der den Bausetra-Standort Luckenwalde leitet. Für die Schüler gibt es Tablets, Elektronik-Gutscheine und individuell bedruckte Shirts für die ganze Klasse zu gewinnen – für das Unternehmen geht es aber um viel mehr.

„Wir verkaufen keine Produkte, sondern Arbeitsleistung“, sagt Bastian Neuendorf, Geschäftsführer der Firma mit Sitz in Potsdam. „Deshalb steht und fällt unsere Zukunft mit den Menschen, die bei uns arbeiten.“ Insgesamt sind es derzeit fast 90 Kolleginnen und Kollegen, circa 30 davon in Luckenwalde. Darunter sind fünf Azubis. Es dürften gern mehr sein.

Wenig Bewerbungen für beliebte Ausbildung am Lkw

„In Potsdam läuft es gut“, sagt Neuendorf, „aber in Luckenwalde haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass es schleppend ist. Wir bekommen weniger Bewerbungen für einen Beruf, der eigentlich immer sehr beliebt war und – wie ich meine – auch noch ist.“ Erst ein neuer Azubi ist für das kommende Ausbildungsjahr in Luckenwalde sicher. Lieber hätten die Chefs drei oder sogar vier. „Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir reagieren mussten, um am Ende nicht ohne ausreichend Nachwuchs da zu stehen“, sagt Juliane Vietzke, ebenfalls Geschäftsführerin.

Der beschriftete Transporter macht in den kommenden zwei Wochen an fünf Schulen Halt. Quelle: Victoria Barnack

Der Transporter wird am Mittwoch zum ersten Mal auf einem Schulhof platziert und zwar vor der Jahn-Oberschule in Luckenwalde. Am Donnerstag folgt die Trebbiner Oberschule und am Freitag die Gesamtschule in Treuenbrietzen, in der nächsten Woche dann die Oberschulen in Jüterbog und Baruth. Mit ihrem Handy können neugierige Schüler den aufgeklebten QR-Code scannen. Sie gelangen dann auf die Bausetra-Azubi-Internetseite, können sich für den Tag der offenen Tür anmelden und landen damit automatisch im Lostopf für das Gewinnspiel.

Der QR-Code auf dem Fahrzeug leitet die Schüler zur Azubi-Internetseite. Quelle: Victoria Barnack

„Bisher haben wir gute Erfahrungen mit der Luckenwalder Ausbildungsmesse gemacht“, erzählt der Standortleiter Tilo Seidel. „In den vergangenen zwei Jahren ist sie leider ausgefallen oder fand nur digital mit wenig Erfolg statt. Nun wissen wir nicht, wann und ob es sie wieder geben wird. Wahrscheinlich ist unsere Anfrage deshalb auch auf so viel Zuspruch bei den Schulen gestoßen.“

Firma stellt sich an Schulen in Luckenwalde und Umgebung vor

Seidel musste seinen ohnehin vollen Terminkalender umplanen. Denn gleich mehrere Schulen wollten nicht nur den Transporter und Info-Handzettel, sondern gleich einen ganzen Vortrag und einen Bausetra-Azubi, der von seinen Erfahrungen berichtet. „Das ist erst einmal viel Aufwand und kostet natürlich Geld“, sagt Geschäftsführer Neuendorf, „aber der Verlust wäre viel größer, wenn wir in vier Jahren ohne ausgebildete Monteure dastehen würden. Für uns ist diese Aktion gewissermaßen alternativlos.“

Wie ernst die Lage in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen ist, merkt auch Andreas Winter. Der Werbe-Experte von der Agentur Wellberg aus Werder (Havel) hat sich um die Fahrzeugbeschriftung gekümmert und mit der Firma die Idee ausgearbeitet. „Bausetra ist mit diesem neuen Weg zur Azubigewinnung ein Vorreiter“, sagt er. „Ich kenne viele Unternehmer, die alle dasselbe Problem haben, aber sich scheuen, Zeit und Geld in die Hand zu nehmen. Hier müssen viele Branchen ein Umdenken hinkriegen.“

Erfolg von Azubi-Marketing endlich messbar

Für Andreas Winter ist an der Aktion auch bemerkenswert, dass der Erfolg messbar ist – anders als bei klassischen Ausbildungsmessen. „Wir können genau zählen, wie oft die Webseite aufgerufen wird und wie viele Jugendliche in zwei Wochen zum Tag der offenen Tür kommen“, sagt er. „Aus dieser Aktion können viele andere Firmen lernen.“

Alle Infos zu der Aktion gibt es unter https://azubi.bausetra.de.

Von Victoria Barnack