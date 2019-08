Luckenwalde

Noch in den letzten zehn Minuten, bevor sich die Tore zum Mixed Music Arts Festival (MMA) öffneten, sah man die Vereinsmitglieder des Alhambras hantieren. Schließlich sollte zum Start der fünften Auflage alles perfekt sein. Dass das gar nicht so leicht war, gab Vorstandsvorsitzender Jahn Hohlfeld zu: „Für uns als Ehrenamtliche ist das schon eine Mammutaufgabe, so etwas auf die Beine zu stellen.“

Für den Aufbau standen den Helfern knappe drei Tage zur Verfügung, in denen sie alle auffindbaren und nicht fest geschraubten Sitzgelegenheiten aus dem Alhambra zum BMX-Trail brachten, Stände und Tanzflächen sowie mit Unterstützung des Bauhofs die Bühne aufbauten. „Ohne den Bauhof wäre absolut gar nichts möglich gewesen“, sagte Hohlfeld. Das Event funktioniere nur über viele Partner und Sponsoren, die unter anderem das Catering und die Ton- und Lichttechnik der Hauptbühne übernahmen.

Erstmals zahlten die Besucher Eintritt

Neu dabei war dieses Jahr auch das DRK: „Bei der Menge an Leuten, die hier her kommen, mussten wir einfach unsere Sicherheitsstandards anpassen“, so Hohlfeld. Dazu gehörte auch die Eingrenzung des Geländes. „Über 125 Bauzaunfelder haben wir zu viert aufgebaut.“ Auch Taschenkontrollen wurden von der Security durchgeführt. Ein weiteres Novum: Die Besucher zahlten erstmals fünf Euro Eintritt für die zweitägige Veranstaltung. Anders könnte man so ein Event finanziell gar nicht stemmen, sagte Daniel Krull, Kassenwart des Alhambras. „In den letzten Jahren sind wir eigentlich immer mit einem Minus rausgegangen.“ Dieses Jahr sei der Verein jedoch zuversichtlich, schwarze Zahlen zu schreiben.

Zur Galerie So war das Mixed Music Art Festival 2019 in Luckenwalde

Von all diesen organisatorischen Vorgängen merkten die Besucher nicht viel. Stattdessen trafen sie am Freitag auf DJs wie das alhambraeigene DJ-Team bestehend aus Hohlfeld und Sebastian Kohl „Stift und Block“, DJ Mojo und Kaleidoskop. Auf dem Heavy Bass Floor war wiederum House, Dubstep und EDM der DJs von Heavy Session zu hören während am Sonnabend Rock-, Indie- und Alternative-Bands aus Münster, Basel und Berlin ihre Zuhörer begeisterten. „Es kommt nicht drauf an, ob es deinen Geschmack trifft, sondern ob es die Band authentisch rüber bringen kann“ lobte ein Festivalbesucher aus Trebbin die Auswahl der Bands.

Vor 21 Uhr hatten es die Bands allerdings nicht so leicht, musste Daniel Krull zugeben. Denn viele Besucher trauten sich erst in der Abenddämmerung zur Veranstaltung – dafür kamen sie dann aber in Scharen. Knapp 600 Leute tummelten sich bis ein Uhr nachts vor der Bühne, um die Rock-Band Marfa Motel und B6BBO, die Pioniere der Powerpolka, zu erleben – und wollten gar nicht mehr gehen.

Alhambra Luckenwalde sucht neue Mitstreiter

„Letztes Jahr war’s auch so: Alle waren gerade warm und konnten es nicht glauben, dass schon Schluss ist.“ sagte Vereinsmitglied Marko Rindt. Gerade deshalb sei es toll, dass es noch Menschen gibt, die abseits der kommerziellen Angebote etwas ehrenamtlich auf die Beine stellen, um die Stadt mit Kultur zu beleben. „Wir hoffen, dass wir nächstes Mal noch mehr Leute erreichen werden“, sagte Hohlfeld, der darauf verwies, dass auch neue Mitglieder im Alhambra immer willkommen sind. Auch im kommenden Jahr sollen Musikfreunde wieder die Chance auf gute Bands und stimmungsvolle Abende haben.

Von Antonia Engel