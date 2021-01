Jüterbog/ Luckenwalde

Die gemeinsam von Studenten unterschiedlicher Fachbereiche entwickelte Studie über die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel und die tatsächlichen Bedarfe in Jüterbog und Luckenwalde ist fertig. Wichtigster Bestandteil der so genannten Mobilitätsstudie ist die Auswertung einer Befragung. Dass diese nicht im direkten Kontakt zwischen Befragern, Bahnreisenden und Passanten stattfinden, sondern nur online stattfinden konnte, ist der Coronakrise geschuldet.

Studie bekräftigt „gefühltes Wissen“

„Dadurch, dass nur 198 Fragebögen ausgefüllt wurden, ist das Ergebnis nur bedingt repräsentativ, enthält aber für uns Planer dennoch einige hochinteressante Aspekte“, zeigt sich Ekkehard Buß vom Luckenwalder Stadtplanungsamt erfreut über die Fertigstellung der Studie. „An vielen Stellen entspricht das Ergebnis unserem gefühlten Wissen, aber dass die Zahl derjenigen, die auf dem Weg zur Arbeit, zur Kita oder zum Einkaufen das Fahrrad nutzen, höher ist als der Bundesdurchschnitt, hat mich ziemlich überrascht“, so Buß. Auch die fußläufige Erreichbarkeit der wichtigsten Orte gaben zahlreiche Luckenwalder als zufriedenstellend an. „Das“, so Buß, „ist für uns eine wichtige Argumentationshilfe, wenn wir für die Stadt neue Konzepte entwickeln, um genau diese Bereiche zu fördern. Der Gedanke, dem Fußgänger- und Radfahrer mehr Raum zu geben, wird auch bei uns in naher Zukunft eine immer größere Rolle spielen.“

Auch Jüterbogs Wirtschaftsförderer Andreas Rau sieht die Studie als gute Grundlage für künftige Innenstadtkonzepte, auch wenn der verkehrsbewusste Jüterboger eher mit dem Rad als zu Fuß unterwegs ist. Die Innenstädte immer stärker autofrei zu denken und vorhandene Flächen eher dem Stadtgrün als dem Parken zu widmen, sieht Rau, wie auch sein Luckenwalder Kollege, als Weg der Zukunft.

Gute Taktung ist Voraussetzung

Den stärksten Nachholebedarf hat Rau, der vor gut einem Jahr die Studierenden des Luckenwalder Denk- und Aktionslabors zum Erstellen der Mobilitätsstudie anregte, bei der Entwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs. „Die Studie zeigt, wie wichtig es ist, beim Ausbau des umweltfreundlichen Schienennetzes auch auf eine ausreichende Taktung zu achten. Denn es nützt wenig, wenn die eigentliche Fahrzeit, zum Beispiel nach Berlin, zwar kurz ist, viele Pendler aber trotzdem lieber mit dem Auto fahren, weil die Wartezeit auf den nächsten Zug zu lang ist“, hat Rau für sich aus der Studie als weitere Erkenntnis gewonnen. Bei künftigen Verhandlungen darüber, in wieweit Landkreis und Land mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um mehr Leute aufs Umsteigen auf die Bahn zu bewegen, wird das Studienergebnis aus seiner Sicht ein wichtiges Argument sein.

Die selbe Schwachstelle beim gegenwärtigen ÖPNV-Angebot hat auch Mona Beyer anhand der Studie ausgemacht. Die Studentin für Stadt- und Regionalplanung leitete zusammen mit ihrer Kommolitonin Lara Danyel das studentische Forschungsprojekt. Die so genannte Last-Mile, also das letzte Stück Wegstrecke zwischen ÖPNV und dem eigenen Zuhause sieht Beyer als Schlüsselposition. Nur dort, wo man als Bahnfahrer vom Bahnhof aus dann auch gut mit anderen Verkehrsmittel zum Ziel komme, könne der klimafreundliche Umstieg auf die Bahn gelingen, ist sich die Studentin der Berliner TU sicher.

Hätte sie einen Wunsch frei, würde sie Studie nach dem Ende der Coronakrise noch einmal wiederholen, um verlässlichere Zahlen und Aussagen für normale Zeiten zu bekommen. Doch die Projektförderung durch die TU läuft aus. Die letzte Etappe wird eine Plakataktion sein, mit der die Studien-Ergebnisse veranschaulicht werden sollen.

Von Uwe Klemens