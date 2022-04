Mordversuch in Luckenwalde: 79-Jährige möglicherweise schuldunfähig

Potsdam/Luckenwalde

So einig sind sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Ergebnis selten: Im Strafverfahren der heute 79-jährigen Luckenwalderin, die im Oktober 2021 ihren Ehemann und anschließend sich selbst zu töten versuchte, haben vor dem Landgericht Potsdam beide Seiten Freispruch wegen Schuldunfähigkeit sowie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt.

Ein Urteil fiel aber noch nicht. Stattdessen unterbrach Richter Bodo Wermelskirchen die Sitzung aus „dienstlichen Gründen“ – sogar noch vor jenem letzten Wort, das jedem Angeklagten nach den Plädoyers zusteht. Damit wird erst am 28. April eine Entscheidung darüber fallen, wie sich für die Frau ihre nächsten Wochen und Monate gestalten sollen. Die Strafrichter sind an die gestellten Anträge nicht gebunden.

Depressive Frau möchte wieder in Luckenwalde wohnen

Dass auch die Angeklagte gern wieder in der Nähe ihres Ehemannes leben will (MAZ berichtete), wurde am Donnerstag noch einmal deutlich. Sie schlug sogar vor, das gemeinsame Haus im Norden der Stadt intern so zu trennen und abzusperren und dann nur zusammenzukommen, wenn Dritte anwesend sind.

„Das darf sich natürlich nicht wiederholen“, sagte sie mit Blick auf die Tat, als sie im depressiven Zustand versucht haben soll, ihren schlafenden Mann durch Schläge auf den Kopf zu töten.

Gutachter: Frau sei nicht sehr vertrauenswürdig

Sie verwies auf die Besserung ihres Gesundheitszustandes und ihre Bereitschaft, an Therapien teilzunehmen und ihre Medikamente einzunehmen. „Das muss natürlich so weitergehen“, so die Frau weiter. Ganz so optimistisch gab sich Staatsanwalt Jörg Möbius indes nicht. Die Angeklagte trete sehr sicher auf und drücke sich gut aus, sagte er, aber der Gutachter habe sie krankheitsbedingt nicht als sehr vertrauenswürdig eingestuft.

Er stimmte auch dem Gutachter zu, dass eine Schuldunfähigkeit nicht auszuschließen sei – davon müsse man dann zu ihren Gunsten ausgehen. Er verwies auch darauf, dass eine zu lange Unterbringung in der Psychiatrie das erhöhte Risiko einer Demenz berge.

Von Ingmar Höfgen