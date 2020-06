Luckenwalde

Ab 1. Juli bekommt der Landkreis Teltow-Fläming personelle Unterstützung von einem dritten Baukontrolleur. Das geht aus einer Anfrage des Kreistagsmitglieds Ricarda Voigt (Grüne) hervor. Die Politikerin aus Luckenwalde wollte von der Kreisverwaltung wissen, wie es zu dem Hauseinsturz in der Bussestraße 14 Anfang Mai kommen konnte.

Beim dem Einsturz wurde glücklicherweise niemand verletzt. Quelle: Margrit Hahn

Der Landkreis hatte schon wenige Tage nach dem Einsturz gegenüber der MAZ bestätigt, dass Mitarbeiter der Unteren Bauaufsicht die Lage falsch eingeschätzt hatten.

Nun gibt es schließlich Konsequenzen. „Die Bauaufsichtsbehörde erhält zum 1. Juli 2020 einen dritten Baukontrolleur“, lautet die Antwort der Baudezernentin und Beigeordneten Dietlind Biesterfeld ( SPD) auf Voigts Anfrage. „Diese Stelle war zum Haushalt 2019 beantragt und bewilligt worden, damit im gesamten Kreisgebiet in ausreichendem Maße bauliche Anlagen kontrolliert werden können“, erklärte Biesterfeld weiter.

Ab dem Sommer soll nun die Kontrolldichte im Landkreis erhöht werden, damit sich ähnliche Unfälle wie jener in der Luckenwalder Bussestraße 14 nicht wiederholen.

Landkreis will jetzt auf Bürgerhinweise reagieren

Auf Ricarda Voigts Frage, welche weiteren Konsequenzen der Landkreis aus seiner Fehleinschätzung zieht, antwortet die Baudezernentin: Die Bauaufsicht werde in Zukunft auf derartige Hinweise von Bürgern hin stets kurzfristig nochmals kontrollieren.

In der Bussestraße hatten Anwohner 14 Tage vor dem Einsturz im Onlineportal Maerker berichtet, dass sie zusehen konnten, „wie sich die Außenwand des Hauses jeden Tag weiter nach außen wölbt“. Der Landkreis hielt eine neue Kontrolle daraufhin aber nicht für notwendig. Künftig will der Landkreis aber sogar – sofern in der Baubehörde nicht genügend Personal vorhanden ist – einen Sachverständigen hinzuziehen.

