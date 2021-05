Luckenwalde

Die ersten 100 Tage hat Barbara Brzonkalik in ihrem neuen Ehrenamt gemeistert, auch wenn es zu ihrem Bedauern noch nicht allzu viel zu tun gab. Die Luckenwalderin wurde Ende 2020 von den Stadtverordneten zur neuen Schiedsfrau für die Schiedsstelle I in Luckenwalde gewählt. Sie trat die Nachfolge von Annelorle Wulf an, die dieses Ehrenamt zehn Jahre lang ausgeübt hat.

Neun Bewerber für zwei Ehrenämter

Barbara Brzonkalik unterstützt seit Beginn des Jahres Björn-O. Müller, der als Schiedsmann bereits ins elfte Ehrenamts-Jahr gestartet ist. Er wurde von den Stadtverordneten wiedergewählt. Insgesamt hatten sich für die zwei Ehrenämter neun Kandidaten beworben.

Die Schiedsstelle Luckenwalde, Markt 11. Quelle: Elinor Wenke

Barbara Brzonkalik ist als Administratorin einer Potsdamer Software-Firma im sozialen Bereich tätig. „Ich habe oft mit konfliktreicher Arbeit zu tun, muss auf Leute eingehen und sie beruhigen, wenn’s mal nicht so läuft“, erzählt die 61-Jährige. „Die Tätigkeit in einer Schiedsstelle hat mich schon immer gereizt.“ Da sie inzwischen ihre Arbeitszeit reduziert hat, kann sie sich guten Gewissens ihrer neuen Aufgabe widmen.

Juristische Vorkenntnisse brauchte die neue Schiedsfrau nicht. Der gesunde Menschenverstand und der unverstellte Blick auf die Sorgen der Menschen sind gefragt. Und als Mutter von erwachsenen Drillingen und mehrfache Oma bringt sie eine gute Portion Lebenserfahrung mit. Die Schulungen, die sie dennoch erhält, können wegen der Corona-Regeln allerdings nur eingeschränkt stattfinden.

Weniger Streitfälle

Die Corona-Pandemie scheint auch ein Grund zu sein, dass Streithähne weniger als sonst die Schiedsstelle aufsuchen. „Manche wissen gar nicht, dass wir weiterhin präsent sind, weil zum Beispiel das Rathaus für den Besucherverkehr geschlossen ist“, sagt Björn-O. Müller.

Am meisten gefragt: zuhören

Als diensterfahrener Ehrenamts-Schlichter weiß er, was man am meisten können muss: „Zuhören, zuhören und zuhören.“ Nach seiner Erfahrung sind 90 Prozent aller Fälle Nachbarschaftsstreitigkeiten. „Vom krähenden Hahn und bellenden Hund bis zum ruhestörenden Partylärm“, zählt der 55-Jährige auf.

Streithähne fühlen sich ernst genommen

„Selbst wenn ein Fall nicht zur vollen Zufriedenheit geklärt werden kann, gehen die meisten doch mit einem guten Gefühl raus und fühlen sich ernst genommen“, sagt Müller. Oft konnte er in den sogenannten Tür- und Angel-Fällen erreichen, dass die verfeindeten Parteien wieder miteinander reden. „Beim Streit um einen Zaun hilft es schon, wenn jeder mal den Blickwinkel des anderen einnimmt“, so Müller. Er ist für die Schiedsstelle II (Bereich vor der Bahn und Kolzenburg) zuständig, Barbara Brzonkalik für den Bereich hinter der Bahn und Frankenfelde.

Die Schiedsstellen bieten ihre Sprechstunde im Tagungsraum des Museums, Markt 11 (rückwärtiger Eingang) an – jeweils am ersten und dritten Dienstag im Monat von 17 bis 18 Uhr, Telefon 03371/67 22 94.

Von Elinor Wenke