Neuer Chefarzt am Luckenwalder Krankenhaus

Luckenwalde

Das Luckenwalder KMG-Krankenhaus hat einen neuen Chefarzt in der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie und Diabetologie. Marcus Wiedmann leitet die Klinik seit 1. Januar gemeinsam mit dem erfahrenen Onkologen Frank Schüler und folgt auf Jens Königer, der das Krankenhaus verlassen hat.

Wiedmann arbeitete vorher am St. Marien Krankenhaus Berlin

Marcus Wiedmann leitete vor seinem Wechsel nach Luckenwalde ab 2008 als Chefarzt die Abteilung für Innere Medizin I am St. Marien Krankenhaus Berlin. Von 1989 bis 1996 studierte er an der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg. Im Rahmen einer langjährigen beruflichen Ausbildung am Universitätsklinikum Leipzig, unterbrochen von einer mehrjährigen Forschungstätigkeit in den USA, erwarb er neben der Facharztanerkennung für Innere Medizin, und legte den Schwerpunkt auf Gastroenterologie sowie die Zusatzbezeichnung Diabetologie. 2005 habilitierte Wiedmann im Fachgebiet Gastroenterologie und im Januar 2012 bestellte ihn die Universität Leipzig zum außerplanmäßigen Professor. „Mit Dr. Marcus Wiedmann haben wir einen ausgewiesenen Experten mit langjähriger Klinikerfahrung für uns gewinnen können“, so Geschäftsführer Christoph Boeck. Wiedmann sagte, er freue sich darauf, das Fachgebiet Gastroenterologie neu aufzubauen, vor allem in Kooperation mit der Onkologie und der Vizeralchirurgie.

