Neues Zahnärzte-Team am Luckenwalder Nuthefließ

Luckenwalde

Über Jahrzehnte haben Jörg Damerau und seine Frau Almut in Luckenwalde ihre Zahnarztpraxis geführt, jetzt hat der 72-jährige Chef seine Räumlichkeiten, die Ausstattung und die Patienten in jüngere Hände gegeben. Die Zahnärzte Isabell Kastner und André Mehnert haben den Staffelstab übernommen und fühlen ab 7. April in der Luckenwalder Praxis am Nuthefließ 1 ihren Patienten auf den Zahn. Auf großzügigen 300 Quadratmetern bieten sie alle Leistungen der Vorsorge, Diagnostik und Behandlung außer der Kieferorthopädie an. Willkommen sind Patienten vom Kind bis zum Senior.

Der Anmeldebereich in der Praxis. Quelle: Elinor Wenke

Isabell Kastner spezialisiert sich derzeit auf die Wurzelkanalbehandlung; André Mehnert hat in der Charité Berlin in der prothetischen Abteilung der Zahnklinik gearbeitet. Unterstützt werden sie von Zahnärztin Inessa Belkovich, die vielen Patienten bekannt sein dürfte, denn sie wurde aus der Praxis Damerau mit übernommen.

Auch privat ein Paar

Isabell Kastner und André Mehnert sind auch privat ein Paar. „Wir sind seit zwei Jahren verlobt und wären schon längst verheiratet, wenn es die Corona-Pandemie nicht gäbe“, sagt Mehnert und lacht. „Der Termin wurde immer wieder verschoben, weil wir schon ordentlich mit der ganzen Familie feiern wollen.“

Isabell Kastner und André Mehnert. Quelle: Elinor Wenke

Mehnert stammt ursprünglich aus Dresden, war an mehreren Stationen in den alten Bundesländern unterwegs und kam dann zum Studium nach Berlin. Isabell Kastner ist gebürtige Luckenwalderin, ihre Großeltern bewirtschafteten jahrelang die Gaststätte in Berkenbrück. „Meine Oma Rosemarie Kastner, die leider verstorben ist, war früher selbst hier Patientin in der Praxis Damerau“, erzählt die junge Zahnärztin.

Zurück zu den Wurzeln

Dass Isabell Kastner und ihr Partner die Praxis am Nuthefließ gefunden haben, ist trotzdem eher ein Zufall. „Früher war ich gar nicht davon überzeugt, mich selbstständig zu machen“, räumt die Luckenwalderin ein. „Aber mit einem Partner traut man sich das eher zu.“ Die beiden hatten sich an der Charité kennengelernt und sich zunächst in fast 20 anderen Praxen in Berlin und Umland umgeschaut. „Dann sind wir auf diese Praxis gestoßen und ich kehre gern zu meinen Wurzeln zurück“, so Isabell Kastner. Ihre Wohnung haben die beiden noch in Berlin, schätzen aber die gute Verkehrsanbindung und die die idyllische Atmosphäre einer Kleinstadt.

Blick in die Praxisräume. Quelle: Elinor Wenke

In die neue Praxis zieht weitere moderne Technik ein. „Man muss mit dem Zahn der Zeit mitgehen“, ist Mehnert überzeugt. „Unsere hochmoderne Ausstattung ermöglicht sehr schonende und effiziente Behandlungen.“ Dazu zählen beispielsweise Laser-Therapie und digitale Zahnheilkunde. Neben professioneller Zahnreinigung, Parodontosebehandlung, ästhetischer Füllungstherapie und Zahnersatz können die Patienten auch mikroskopisch geführte Wurzelkanalbehandlungen oder Funktionsdiagnostik in Anspruch nehmen.

Von Elinor Wenke