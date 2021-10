Luckenwalde

Ist der 22-jährigen Milina K. aus Luckenwalde etwas Schlimmes zugestoßen und wenn ja: Wer hat ihr das angetan? Noch immer beschäftigen diese Fragen viele Menschen in Luckenwalde. Auch die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei sind in dem Vermisstenfall weiter aktiv. Doch große Durchbrüche gibt es auch fünf Wochen nach dem Verschwinden von Milina K. nicht. „Das Ermittlungsverfahren wird weiter gegen Unbekannt geführt“, sagte der Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft, Markus Nolte, am Freitag gegenüber der MAZ. Ein Tatverdacht gegen eine konkrete Person besteht derzeit also nicht. Die Ermittler haben vor zwei Wochen ein Verfahren wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt eingeleitet.

Lesen Sie auch Milina K.: Ermittler gehen davon aus, dass sie tot ist

Auch sonst kann Staatsanwalt Nolte zum Ende der Woche keine Neuigkeiten zu der vermissten 22-Jährigen verkünden. Derweil brodelt die Gerüchteküche in Luckenwalde gewaltig. In dieser Woche hieß, dass die Polizei in Zusammenhang mit dem Fall nach einem schwarzen Cabrio gesucht habe.

Gerücht von nächtlichem Treffen

Das kann Markus Nolte auf MAZ-Anfrage weder bestätigen noch dementieren. „Zu einzelnen Ermittlungsschritten geben wir keine Auskunft“, sagte er. Schon kurz nach dem Verschwinden von Milina K. kam das Gerücht auf, sie sei in der Nacht noch mit einem Unbekannten verabredet gewesen und könnte womöglich in ein Auto gestiegen sein. Die Ermittler hatten dazu lediglich erklärt: „Es gibt keine Hinweise darauf, dass die junge Frau den Nuthepark zu Fuß, mit einem Taxi oder einem öffentlichen Verkehrsmittel verlassen hat.“

Über die private Suchaktion von Menschen, die sich über die sozialen Medien zusammengetan hatten, wurde ebenfalls viel gesprochen. Die Gruppe traf sich seit dem vergangenen Sonnabend täglich, um beim gemeinsamen Spaziergang an bestimmten Punkten Ausschau nach Hinweisen zu halten. Die Aktion war mit der Polizei abgesprochen. Die MAZ hatte am Mittwoch darüber berichtet.

Kein offizielles Verbot für private Suchaktion

Einen Tag später wurde die Suche gestoppt – offenbar auf Anweisung der Polizei. Das wiederum bestreiten die Ermittler nun. Markus Nolte erklärt gegenüber der MAZ, dass weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei die privat organisierte Suche untersagt hätten. Womöglich sei es bei den Absprachen zu Missverständnissen gekommen. Zumindest konnte Nolte nicht bestätigen, dass die Helfer aus Luckenwalde die offiziellen Ermittlungen in irgendeiner Weise behindert hätten.

Von Victoria Barnack