Luckenwalde

Mitten in der Stadt und doch eine Oase der Ruhe und Entspannung: In seinem Innenhof kann das Ehepaar Heyn die Seele baumeln lassen. Die beiden Luckenwalder haben eine gemütliche Sitzecke samt Überdachung, direkt daneben einen kleinen Teich und überall viele Zier- sowie ein paar Nutzpflanzen verteilt. Der Durchgang zum hinteren Teil des Gartens ist ein weiteres Highlight: Dicke, grüne Ranken und orangene Blüten haben die Holzkonstruktion, die sich darunter versteckt, komplett verschwinden lassen. Für den besonders schönen Innenhof ist der Luckenwalder Norbert Heyn in dieser Woche sogar ausgezeichnet worden. Denn er hat den Wettbewerb „ Luckenwaldes schönster Garten“ gewonnen.

Die Sitzecke hat Sieger Norbert Heyn erst im vergangenen Jahr erneuert. Auch Pläne für neue Projekte hat er schon. Quelle: Victoria Barnack

Das Quartiersmanagement „Am Röthegraben“ hatte den Wettbewerb zum Beginn des Sommers zum ersten Mal ausgelobt. 13 Menschen machten mit, darunter sogar Einwohner, die gar nicht in dem Quartier wohnen. „Eine Einsendung kam sogar aus Kolzenburg“, erzählt Koordinatorin Bonny Oppermann. Sie berichtet auch: Bei der Wahl zum schönsten Garten – es durften auch Balkone oder Innen- oder Hinterhöfe sein – fiel der vierköpfigen Jury die Entscheidung nicht schwer. Die Fotos, die Norbert Heyn eingereicht hatte, zeigten eindrucksvoll sein farbenfrohes Werk in der Baruther Straße.

Insgesamt sind Hof und Garten der Heyns rund 300 Quadratmeter groß. Quelle: Victoria Barnack

Dabei ging es dem Luckenwalder eigentlich gar nicht unbedingt ums Gewinnen, verrät er. „Das ist ein bisschen wie bei Künstlern“, sagt Heyn, „ich freue mich, wenn sich andere Menschen darüber freuen.“ Mit den Fotografien aus seinem Garten – ein weiteres Hobby des Ruheständlers – hat er dieses bescheidene Ziel erreicht. Als Belohnung gab es einen Gutschein für die Gaststätte Turmklause, zu der es nur ein paar Schritte von seinem Haus sind.

Neues Projekt: Wandbrunnen

Zum Sieger-Essen wird Norbert Heyn sicherlich seine Frau mitnehmen. „Wir kümmern ums gemeinsam um den Garten“, erzählt er. „Jeder hat seine Ecken und bringt eigene Ideen zur Gestaltung mit.“ Norbert Heyn hat selbstverständlich schon das nächste Projekt parat. Gegenüber der Sitzecke, die er im vergangenen Jahr neu gestaltet hat, soll ein Wandbrunnen aus Klinker und alten Sandsteinblöcken entstehen.

Der Sieger bekam einen Gutschein für die Gaststätte Turmklause. Quelle: Victoria Barnack

Wie Heyn sind auch viele andere Luckenwalder, die ihre Gärten und Balkone bei dem Wettbewerb eingereicht haben, bereits Rentner. Auf Platz 2 landete eine ältere Dame aus einem unsanierten Block in der Straße Am Burgwall. „Sie trägt fast als Einzige mit ihrem Balkon dazu bei, das Gebäude etwas zu verschönern“, erzählt Bonny Oppermann vom Quartiersmanagement. „Ein anderer Teilnehmer hat seine Eltern vorgeschlagen, weil sie den Vorgarten mit fast 80 Jahren noch jeden Tag in Schuss halten.“ Für alle Teilnehmer gab es mindestens einen Trostpreis. Der Tante Ella Laden am Boulevard, der Blumenpavillon Schollbach und das Floristikfachgeschäft „Pusteblume“ haben Blumenampeln gesponsert.

2021 wird der Wettbewerb wiederholt

Für Bonny Oppermann und ihre Kollegen aus dem Quartiersmanagement war der erste Garten-Wettbewerb ein voller Erfolg. Deswegen soll es ihn im nächsten noch einmal geben. „Entstanden ist die Idee übrigens nur dank Corona“, sagt Oppermann. Die Koordinatorin vom Quartiersmanagement „Am Röthegraben“ konnte beobachten, wie die Einwohner ab März in die Bau- und Gartenmärkte strömten und sich Pflanzen kauften. „Weil keiner wegfahren konnte, haben sich alle ihre Vorgärten und Balkone hübsch gemacht“, sagt sie. „Da dachten wir: Wenn sich die Menschen so viel Mühe geben und das Quartier und die Stadt damit verschönern, kann man sie dafür auch prämieren.“

Von Victoria Barnack