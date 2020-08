Liepe

Ungewöhnlich sieht er aus: gefertigt aus Massivholz, designt im Bauhausstil, angeliefert auf einem Fahrradanhänger. Der Stuhl, den Gerald Brunner durch halb Deutschland, Österreich und Tschechien gefahren hat, ist alles andere als von der Stange. „Er ist so ungewöhnlich, dass wie dachten, er könnte der kleine Bruder unserer Kiekebank sein“, sagt Birgit Wohlauf aus Liepe. In ihrem Heimatdorf steht seit einigen Monaten schon besagte Bank, die ebenso ungewöhnlich aussieht und zum beliebten Fotomotiv an der Fläming-Skate geworden ist.

Die Kiekebank steht seit Mai an der Fläming-Skate in Liepe. Nun bekommt sie einen kleine Bruder. Quelle: Robin Knies

Gesagt, getan: Als Unternehmerin hat Birgit Wohlauf mit ihren Tattoo-Geschäft „Stichtag“ den besonderen Stuhl gesponsert. Und weil es der erste Stuhl war, den die österreichische Marke Schrammel gemeinsam mit dem psychosozialen Zentrum Schiltern in Niederösterreich hergestellt hat, sollte er auch auf außergewöhnliche Weise den Weg nach Brandenburg finden. „Unsere Schrammel-Möbel werden CO2-neutral hergestellt“, erklärt Gerald Brunner, „deshalb wollten wir diesen Stuhl nicht auf normalen Weg zustellen, sondern mit dem Rad.“

Tag 1 #ZeiselbergBerlin - das Schrammel Team bei der Abfahrt in Zeiselberg bei Langenlois 🙂 Anlässlich der Markteinführung (www.schrammel.net) wird der erste Schrammel-Stuhl per Fahrrad ökologisch nachhaltig von Zeiselberg im Waldviertel in die deutsche Hauptstadt Berlin verfrachtet und ausgeliefert. Rund 1.000 Kilometer geht es mit einigen Zwischenstops durch drei Länder. Österreich,Tschechien und Deutschland werden auf der Wegstrecke durchquert. Mittels umgebautem Fahrradkinderanhänger sowie einem ebenso angepassten Fahrrad wird der Stuhl Richtung Norden transportiert. Mit an Bord sind eine Campingausrüstung sowie eine Mini-Solaranlage für die Bereitstellung einer umweltgerechten Stromversorgung. Ihr wollt beim Möbeltransport von Zeiselberg nach Berlin virtuell dabei sein? Zwischen 1. und 14. August 2020 können Sie #ZeiselbergBerlin via Internet verfolgen. Der Standort des Transports wird jede halbe Stunde per Satellitenkommunikation aktualisiert und ist auf der folgenden Karte abrufbar: https://share.garmin.com/ZeiselbergBerlin Wenn Ihr zu unserem Transport posten möchtet, laden wir Euch ein Euren Kommentar oder Euer Foto unter dem Hashtag #ZeiselbergBerlin auf Facebook oder Instagram zu posten. #SchrammelWohlfühlmodule #Humanus #Bikepacking #Möbel #Campingstuhl #Wohlfühlen #Stil #Langenlois #Schiltern Gepostet von Humanus GmbH, Schrammel Wohlfühlmodule am Samstag, 1. August 2020

Brunner hat sich selbst auf die Reise gemacht. 14 Tage brauchte er vom Produktionsort in Niederösterreich bis nach Luckenwalde – mit einigen ganz bewussten Umwegen. Denn mit der Aktion will das Team von Schrammel auf sich und die Ziele der Mutter-GmbH Humanus aufmerksam machen. Das österreichische Unternehmen will wirtschaftliche mit sozialen und ökologischen Zielen verbinden: Psychisch kranke Menschen bauen die Möbel zusammen. Die Drei-Länder-Tour hat Schrammel-Teammitglied Brunner deshalb in den sozialen Medien quasi live dokumentiert. So konnte auch Birgit Wohlauf immer sehen, wo der neue Lieper Stuhl gerade unterwegs ist.

Ein großer Teil der Strecke führte durch Tschechien. Quelle: Privat

Vom Nordosten Österreichs quer durch Tschechien

„Statt der direkten Strecke von 630 Kilometern bin ich nun über 1200 Kilometer gefahren“, erzählt Brunner bei der Ankunft in Teltow-Fläming. Dabei hat er rund 8000 Höhenmeter überwunden. Den Großteil davon gleich am Anfang der Strecke, als er durch den Böhmischen Wald fuhr. „Die ersten Tage waren deshalb auch die anstrengendsten für mich“, erzählt Gerald Brunner. „Außerdem gab es auch Tage mit Hagel und viel Regen.“

Doch Brunner berichtet auch, der Ausblick habe ihn immer wieder entschädigt für die Strapazen auf dem Rad. Der Weg führte ihn vom Nordosten Österreichs einmal quer durch Tschechien samt Zwischenstopp in der Hauptstadt Prag und weiter durch das Elbsandsteingebirge nach Dresden.

Die Tour von Gerald Brunner war über 1200 Kilometer lang und führte ihn auch an die Ostsee. Quelle: Privat

„Weil noch Zeit war, bin ich dann mit den Rad auch noch an die Ostsee gefahren“, erzählt er. Auf einem Campingplatz bei Lubmin in der Nähe von Greifswald ( Mecklenburg-Vorpommern) hat er übernachtet und ist schließlich wieder gen Süden geradelt. Auch eine Tour quer durch die deutsche Hauptstadt Berlin durfte auf dem Weg nach Luckenwalde nicht fehlen. In der Kreisstadt hat Brunner das Fahrrad am vergangenen Wochenende nach 14 Tagen Fahrt an Birgit Wohlauf übergeben. Sein Fazit: „ Deutschland ist so schön grün mit vielen tollen Menschen.“

330.000 Pedalumdrehungen bis nach Liepe

Einen dieser Menschen wird Brunner nicht so schnell vergessen. „In Berlin-Pankow ist ein Autofahrer neben mir angehalten“, erzählt er, „hat die Scheibe heruntergelassen und durch sein Fenster gefragt, ob das Sperrmüll ist. Dann hätte er den Stuhl gern gehabt. Gegeben habe ich ihm unseren Schrammel-Stuhl natürlich nicht.“

Insgesamt hat Gerald Brunner in den vergangenen zwei Wochen circa 330.000 Pedalumdrehungen gemacht – das hat der inzwischen trainierte Radler auf der Zielgeraden ausgerechnet. Dank E-Fahrrad war der Weg etwas weniger beschwerlich.

Dass die Route durch drei verschiedene Länder führte, brachte übrigens auch eine technische Besonderheit mit sich: „Wir mussten für den Anhänger erst einmal ein Gestell herstellen, dass in allen drei Ländern zulässig auf der Straße ist“, sagt Gerald Brunner. Er und seine Kollegen entschieden sich schließlich für einen umgebauten Kinder-Fahrradanhänger, auf dem der Schrammel-Stuhl sicher fixiert wurde. 39 Kilogramm transportierte Gerald Brunner die letzten 14 Tage von Niederösterreich in den Fläming, inklusive Camping-Ausrüstung und Solarmodul, um immer genug Strom für die Satelliten-Live-Übertragung zu haben.

Von Victoria Barnack