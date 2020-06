Luckenwalder bei Pfingstgottesdienst im Freien

Luckenwalde

Die ansässige Glaubensgemeinschaft durfte erstmalig seit Beginn der Corona-Krise wieder offiziell einen Gottesdienst abhalten. Pünktlich zum Pfingstfest lockten die Freiluftandachten zahlreiche Besucher vor die Kirchen der Region, so auch am Sonntag zur 10-Uhr-Messe rund um die Luckenwalder Jakobikirche.

Im Gegensatz zu den bisherigen improvisierten, wenn auch findigen Lösungen wie dem Online-Gottesdienst durfte an diesem Wochenende die Gemeinde wieder persönlich zusammenkommen; wenn auch nur unter Vorbehalt. Ein Mindestabstand und andere Hygienemaßnahmen mussten beachtet werden, damit der Gottesdienst den offiziellen Ansprüchen entsprach. Bis zu 150 Menschen hätten an den Gottesdiensten teilnehmen können. Etwa 50 kamen in Luckenwalde zusammen, um den Worten des jungen Pfarrers Jonathan Steinker und des Lektors Jens Bärmann zu lauschen.

Pfarrer Jonathan Steinker beim Gottesdienst vor der Jacobikirche. Quelle: Katja Schubert

„Lassen Sie uns miteinander summen“, meinte Steinker vergnügt, da das Singen aufgrund der möglichen erhöhten Infektionsgefahr auch nicht erlaubt war. Also summte die Gemeinde. Hände durften beim sonst üblichen Friedensgruß auch nicht geschüttelt werden. Machte nichts, von weitem gegrüßt wurde trotzdem. Trotz allerlei Einschränkungen ließen die Luckenwalder es sich nicht nehmen, Pfingsten mit der Gemeinde zu feiern, passend dazu die Botschaft des Pfarrers: „ Pfingsten ist die Geschichte von Begeisterung und Bewegung.“

Malerische Kulisse und gute Akustik

Die Open-Air-Messe mit ihrer malerischen Kulisse unter Lindenbäumen und der hervorragenden Akustik war ein besondere Erlebnis. Viele kamen aufgrund der frühlingshaften Temperaturen mit dicken Jacken und Wolldecken, die Atmosphäre des Gottesdienstes im Grünen war – obgleich aller Umstände – vergnüglich. Das mochte zum einen an der stimmungsvollen Keyboard-Musik der Kirchenmusikern Hanna-Maria Hüttner gelegen haben, die aufgrund der herrschenden Einschränkungen als Ersatz für den Luckenwalder Johannischor spielte, zum anderen an den allseits herzlichen Wiedersehensbekundungen.

„Wir hätten die Andacht auch in der Kirche abhalten können“, meint Steinker. Aus logistischen Gründen habe man sich jedoch dagegen entschieden, da so nur bis zu 75 Personen hätten teilnehmen können. Eine Voranmeldung gab es nicht. Für den Jungpfarrer sei es ein Privileg, wieder Gottesdienste feiern zu können: „Ich bin dankbar, dass die Religionsfreiheit allgemein als großes Gut betrachtet wird, wir werden verantwortungsvoll damit umgehen.“

Gottesdienst ins Netz gestellt

Trotz der nun wieder regelmäßig stattfindenden Präsenz-Gottesdienste gibt es weitere Alternativen, mit der Gemeinde in Verbindung zu bleiben: „Wir haben den Ostergottesdienst aufgezeichnet und online gestellt. Außerdem verschicken wir Briefe mit Anregungen für Familien“, sagt Pfarrerin Julia Daser. „Die Junge Gemeinde findet ab Donnerstag wieder statt. Die Arbeit mit den Kindern und die Konfirmationen müssen erstmal verschoben werden, auch auf das Abendmahl .“ Dafür gebe es die digitale Bibelstunde „Gespräch zur Wochenmitte“, die ab Juni mittwochs ab 19 Uhr gestreamt werde. „Das ist eine ganz neue Form der Gemeindearbeit“, findet Pfarrer Steinker.

Der nächste Open-Air-Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr im Pfarrgarten des Jugendhauses an der Jakobikirche soll besonders den Kindern und Familien gewidmet sein. „Aber natürlich ist auch für alle anderen offen“, so Daser. Mitgebrachte Picknickdecken wären dabei von Vorteil.

Posaunenchor bei seinem Auftritt in Woltersdorf. Quelle: Katja Schubert

Zeitgleich zum Luckenwalder Gottesdienst fand auch in der Woltersdorfer Dorfkirche eine Andacht mit Posaunenchor statt. Der hiesige Pfarrer Wolf besuchte im Anschluss einigen Konfirmanden zuhause und übergab ihnen ein Party-Kit als Trostpflaster für die aufgeschobenen Konfirmationen. Sämtliche Beinahe-Konfirmanden der Luckenwalder Region waren zu diesem Zeitpunkt verreist.

