Luckenwalde

Es sieht nach einem Katz-und-Maus-Spiel aus. Allerdings finden es die Mitarbeiter der Luckenwalder Stadtverwaltung und des Bauhofs nicht lustig, wenn ihre Arbeit sabotiert wird. Anders kann man es nicht bezeichnen, wenn in der Puschkinstraße direkt vor der AOK die Pflastersteine abermals herausgelöst wurden. In der vergangenen Woche lagen Pflastersteine vom Gehweg wild durcheinander, sodass die Gefahr bestand, das jemand stürzt. Deshalb wurde der Bauhof beauftragt, den Weg wieder in Ordnung zu bringen, was auch geschehen ist. Bis Dienstagabend lagen die kleinen Pflastersteine noch dort, wo sie hingehören. In der Nacht zu Mittwoch muss jemand die Steine erneut rausgepuzzelt haben.

Von Margrit Hahn