Luckenwalde

Im Eingangsbereich eines Luckenwalder Wohnhauses in der Bahnhofstraße kam es am Samstag gegen 16.30 Uhr im Erdgeschoss zu einem Brand von zwei dort abgestellten Kinderwagen. Dabei gab es eine starke Rauchentwicklung. In dem Wohnhaus leben Menschen in zehn Wohnungen, von denen aber keiner verletzt wurde.

Schäden und Verrußung im Treppenhaus

Die Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, so dass die Bahnhofstraße für eineinhalb Stunden gesperrt werden musste.

Im Flur des Wohnhauses entstanden Schäden an den Briefkästen, am Putz einer Wand und durch die Verrußung des Treppenhauses. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass von Brandstiftung ausgegangen werden musste. Zeugenbefragungen und gesicherte Spuren deuteten auf eine bestimmte Person hin. Diese Person war stark alkoholisiert und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Kriminalpolizei führt weitere Ermittlungen durch.

Von MAZonline