Polizei warnt: Trickbetrüger unterwegs

Luckenwalde

In Luckenwalde und den umliegenden Dörfern sind derzeit Trickbetrüger unterwegs. Die aktuelle Masche: Die Betrüger behaupten, sie seien von der Feuerwehr und wollten die Rauchmelder im Haus kontrollieren. Die Polizei bestätigte erste Fälle und warnt nun vor Hausbesuchen wegen Brandmeldern.

Kettenbrief kursiert online

Auch die Luckenwalder Stadtverwaltung hat inzwischen von den Vorfällen Kenntnis. Immer wieder kursieren ähnliche Kettenbriefe im Internet. Dass aktuell tatsächlich Betrüger in und um Luckenwalde unterwegs sind, hatte die Verwaltung deshalb ebenfalls erst auf Nachfrage von Medien und Anwohnern erfahren.

Noch keine Anzeigen bei der Polizei

Stadt, Polizei und Feuerwehr betonen deshalb: Bei den Hausbesuchen handelt es sich tatsächlich um Betrüger. „Derzeit liegen bei der Polizei noch keine konkreten Anzeigen, sondern nur Sachverhaltsschilderungen vor“, erklärte ein Sprecher der Polizei. „Da die Bürger die Männer weder in ihre Wohnungen ließen noch sich zum Beispiel an der Haustür Brandmelder aufschwatzen ließen.“

Polizei : „Schauspielerisch begabte Eindringlinge“

Neu ist die Masche nicht. Immer wieder lassen sich die Kriminellen andere Umstände einfallen, um in fremde Häuser zu kommen. „Die oftmals schauspielerisch begabten Eindringlinge verwenden im Grunde nur ganz wenige Tricks, zu denen sie sich aber immer neue Varianten einfallen lassen“, erklärt der Polizeisprecher.

So treten sie in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal als Hilfsbedürftiger, mal als Handwerker in Arbeitskleidung, mal als seriös gekleideter Geschäftsmann oder sogar als angebliche Amtsperson.

Übergangsfrist für alte Häuser bis Ende 2020

Dennoch ist die Rauchmelder-Masche aktueller denn je. Denn in Brandenburg gilt für Neu- und Umbauten bereits seit Juli 2016 eine Brandmelder-Pflicht. In Bestandsbauten gibt es eine Übergangsfrist. Sie endet am 31. Dezember 2020. Eine offizielle Stelle, die die Rauchmelder unaufgefordert kontrolliert gibt es allerdings nicht. Wer die Trickbetrüger vor der Haustür hat, sollte nicht aufmachen, sondern die Polizei rufen.

Schutz vor Trickbetrügern – das rät die Polizei Die Polizei warnt eindringlich davor, fremde Personen in das eigene Haus oder die Wohnung zu lassen – selbst wenn es sich augenscheinlich um Behördenvertreter handeln könnte. Sie gibt folgende Tipps: Schauen Sie sich Besuchervor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremdenin Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energischgegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Verlangen Sie von Amtspersonengrundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. Denken Sie daran:Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“, „Inspekteure für Brandmelder“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke oder der Feuerwehr. Informieren Sie sofort die Polizei(Notruf 110), wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Von Victoria Barnack