Luckenwalde

Am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit unweit des Haupteingangs eines Abfallunternehmens in der Frankenfelder Chaussee in Luckenwalde ein Fahrzeug, das auf einem Sandweg abgestellt war. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug, wobei sich herausstellte, dass die Kennzeichen gestohlen waren und nicht zu dem Fahrzeug passten. Die Polizisten sahen sich in der unmittelbaren Umgebung um und entdeckten eine Leiter, die an den Zaun des Abfallhofes gelehnt war.

35-Jähriger wollte Elektroartikel stehlen

Die Beamten gingen demnach davon aus, dass sich der Fahrer unberechtigt auf dem Privatgelände aufhielt. Mit Hilfe weiterer Polizisten haben sie das Gelände überprüft. Ein 35-jähriger Deutscher konnte auf frischer Tat beim Diebstahl von Elektroartikeln ertappt werden. Der Mann wurde mit auf die Inspektion in Luckenwalde genommen.

Kriminalpolizei ermittelt

Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und der Urkundenfälschung eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu diesen Vorwürfen.

