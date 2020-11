Frankenförde

Aufregung herrschte am Sonntagnachmittag in Nuthe-Urstromtal und Luckenwalde, nachdem bekannt wurde, dass zwei Kinder vermisst werden. Die Meldung hatte sich in den sozialen Netzwerken in Windeseile verbreitet. Nach den Ereignissen der vergangenen Tage wurde spekuliert, dass den beiden Jungen aus Frankenförde etwas zugestoßen sein könnte. Die Forderungen nach mehr Kontrollen seitens der Ordnungsämter und der Polizei wurden laut.

Polizei gibt Entwarnung

Inzwischen kann Entwarnung gegeben werden. Wie Polizeiobermeister Simon Harre vom Polizeipräsidium West auf MAZ-Anfrage mitteilt, gab es einen Polizeieinsatz, nachdem eine Vermisstenmeldung eingegangen war. Er bestätigt, dass zwei Kinder aus dem Landkreis Teltow-Fläming vermisst wurden. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber sowie Mitarbeiter der Rettungshundestaffel zum Einsatz.

„Die Kinder sind noch in der Nacht aufgefunden worden und konnten wohlbehalten zu ihren Angehörigen gebracht werden“, erklärt Simon Harre. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Kinder selbstständig und aus eigenem Antrieb von zu Hause fortbegeben. Da sich der Anlass des Einsatzes erledigt hat, macht die Polizei zum Schutz der Kinder keine näheren Angaben zu deren Alter.

Telefon lief heiß

Bei Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin lief während der Polizeiaktion das Telefon heiß. „Ich bin froh, dass die Kinder wieder wohlbehalten zu Hause angekommen sind“, sagt Scheddin.

In den vergangenen Tagen gab es in Luckenwalde zwei Vorkommnisse, die dazu Anlass gaben, dass Schlimmeres passiert sein könnte. Zehn Tage zuvor war ein Zehnjähriger von einem 23-Jährigen angesprochen worden, der verlangt hatte, dass ihm der Junge in ein verlassenes Fabrikgelände folgen solle. Dem Zehnjährigen gelang es, wegzulaufen und eine vorbeifahrende Polizeistreife zu informieren.

Verängstigtes Mädchen

Am Donnerstag vergangener Woche ereignete sich in Luckenwalde ein weiterer Vorfall. Eine zwölfjährige Schülerin soll in der Straße des Friedens durch einen Mann, der mit einem Sack auf sie zukam, verängstigt worden sein. Das Mädchen lief zur Schule und informierte die Direktorin. Der dunkelgrüne Pkw, mit dem der Mann unterwegs war, wurde auch vor der Schule noch einmal gesehen.

Auch wenn es im aktuellen Fall keinen kriminellen Hintergrund gab, rät die Polizei grundsätzlich zu Wachsamkeit und Sensibilität. Vor Panikmache wird allerdings gewarnt.

