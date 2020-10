Luckenwalde

Am Donnerstag nahmen Polizisten bei einer Sachverhaltsklärung in einem Einfamilienhaus plötzlich Cannabisgeruch wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses, wurden 25 Cannabispflanzen in verschiedenen Räumlichkeiten aufgefunden. Daraufhin wurden die Pflanzen sichergestellt und Spuren gesichert. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel - Gesetz wurde angefertigt.

Von Alexandra Brechlin