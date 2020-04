Luckenwalde

Polizisten hielten am frühen Samstagmorgen einen Daimler-Fahrer (46) in der Parkstraße an. Das Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,12 Promille an. Dem Mann ohne Fahrerlaubnis wurde dann eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Fahrzeugschlüssel war er los.

Von MAZonline