Luckenwalde

Fast wäre der Start ins neue Ausbildungsjahr im Luckenwalder Rathaus geplatzt. Verzögert hat er sich zumindest um einen Monat. Denn kurz vor Ausbildungsbeginn war der auserwählte Nachwuchs abgesprungen. „Dass gute Kandidaten absagen, kam schon vor, aber so kurzfristig noch nie“, sagt Ausbildungsleitern Tanja Meyfahrth.

Unter 59 Bewerbern durchgesetzt

Doch inzwischen gibt es zwei neue junge Hoffnungsträger im städtischen Verwaltungsdienst. Gina-Maria Naumann aus Luckenwalde und Ruben Bräucker aus Löwendorf haben im September ihre Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung, begonnen. Sie haben sich unter immerhin 59 neuen Bewerbern durchgesetzt.

Von der neuerlichen Bewerbungsflut war man auch im Rathaus überrascht. „Vielleicht hat Corona einige Pläne von jungen Leuten durcheinander gebracht. Ein Auslandsjahr ist kaum möglich und manche Arbeitgeber haben die Lehrausbildung erst mal abgesagt“, mutmaßt Tanja Meyfahrth. „Und der öffentliche Dienst ist ein verlässlicher Arbeitgeber.“

Ruben Bräucker, Ausbildungsleiterin Tanja Meyfahrth und Gina-Maria Naumann (v.l.) Quelle: Elinor Wenke

Das findet auch Gina-Maria Naumann. Die 17-Jährige hat das zwölfte Schuljahr am Oberstufenzentrum absolviert und wollte eigentlich das Abitur machen, hat sich dann aber für eine Ausbildung entschieden. „Ich möchte gern im öffentlichen Dienst bleiben“, steht für sie fest.

Alle Bereiche werden durchlaufen

Während der Ausbildung durchlaufen die Neuankömmlinge alle Bereiche. „Ich war bisher im Standesamt und im Einwohnermeldewesen“, berichtet Gina-Maria. „Das Ungewöhnlichste für mich: Ich war zum ersten Mal bei einer Zwangsräumung dabei.“

Alle Chancen auf Übernahme

Ruben Bräucker hat am OSZ in Ludwigsfelde sein Fachabitur abgeschlossen. Bei einem Ausflug in der 11. Klasse lernte er das Luckenwalder Rathaus kennen und bewarb sich jetzt. In den ersten Lehrwochen durchlief er vor allem den Fuhrpark und die Poststelle. „Ich wusste nicht, dass das so vielseitig ist“, sagt der 18-Jährige, „also bisher hatte ich keine Langeweile.“ „Beide haben alle Chancen, dauerhaft übernommen zu werden. Und die Ausschreibungen zum Ausbildungsjahr 2021 sind auch gerade raus“, so Tanja Meyfahrth.

Von Elinor Wenke