Niederlehme

Ab Montag, 20. April, öffnen die Recyclinghöfe des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbands (SBAZV) auch wieder für Privatpersonen. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten in den vergangenen Wochen nur Gewerbetreibende die drei Standorte in Niederlehme, Luckenwalde und Ludwigsfelde nutzen. Seit Ende März konnten Privatpersonen in dringenden Fällen und nur nach telefonischer Anmeldung Müll selbst vorbeibringen.

Anmeldung für Sperrmüll-Abholung nur online möglich

Wie der Verband nun auf seiner Internetseite mitteilt, sind Anlieferungen nun zwischen Montag und Freitag zwischen 8 und 16 Uhr möglich. Es gelten weiterhin Hygienevorschriften, sodass Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen. Am Einlass könne es deshalb zu längeren Wartezeiten kommen. Der Verband bittet darum, dass das Fahrzeug erst nach Aufforderung durch die Mitarbeiter des Recyclinghofs verlassen wird.

Anzeige

Auch neue Aufträge für die Abholung von Sperrmüll, elektrischen Haushaltsgeräten, Altmetall und Altreifen sind nun wieder möglich. Diese können ab Dienstag, 21. April, nur online auf der Internetseite des SBAZV freigeschaltet werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Müllentsorgung während der Corona-Quarantäne

Für Menschen, die sich wegen Corona in Quarantäne befinden, gelten weiterhin besondere Regeln für die Abfallentsorgung. Der Müll muss in stabilen Plastiksäcken im Haushalt gesammelt, Taschentücher und andere infektiöse Gegenstände noch einmal extra verpackt werden. Auf die Mülltrennung soll aus hygienischen Gründen verzichtet werden. Der volle Müllsack muss fest verschlossen und in der Restmülltonne entsorgt werden.

Die Verwaltung des SBAZV bleibt für Besucher geschlossen. Kontakt: 03378/51800 sowie online unter www.sbazv.de.

Von MAZonline