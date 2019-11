Brandruine im Haag 12 wird eingerüstet

Luckenwalde

Fast drei Monate ist der Großbrand in der Ruine im Haag 12 in Luckenwalde her. Seitdem ist die ehemalige Fabrik einsturzgefährdet und weiträumig abgesperrt. Nun tut sich endlich etwas an der Brandruine. In dieser Woche haben die Gerüstbauer ihre Arbeit aufgenommen.

Kälte erschwert die Arbeiten

Ende nächster Woche soll die selbsttragende Einrüstung komplett aufgebaut sein. Die kalten Temperaturen hatten die Arbeiten in den vergangenen Tagen erschwert. In der kommenden Woche sollen dann auch die ersten Sicherungsmaßnahmen an dem Gebäude folgen.

Der Landkreis hat die Arbeiten in Auftrag gegeben. Noch vor Jahresende sollen ein Ringbalken und ein Notdach die Ruine vor dem Einsturz retten. Erst dann kann auch der Haag wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden.

Von Victoria Barnack