Luckenwalde

Eigentlich sollte die ehemalige Polizeivilla am Markt nur ein paar Monate als Ausweichquartier für das Amtsgericht dienen. Inzwischen arbeitet knapp die Hälfte der Mitarbeiter seit acht Jahren in der Zweigstelle. Derweil laufen die Bauarbeiten im Sitz des Amtsgerichtes in der Luckenwalder Lindenallee weiter. Am Freitag kam Justiz-Staatssekretärin Christiane Leiwesmeyer ( CDU) zum Vor-Ort-Termin. „Im Haushalt sind für das Amtsgericht fünf Millionen Euro eingestellt“, sagte sie. Auch die Landtagspolitiker Erik Stohn ( SPD) und Danny Eichelbaum ( CDU) waren bei dem Termin dabei. „Damit es endlich vorwärts geht mit dem Bau, müssen wir weiter Druck machen“, sagte Stohn.

Die Politiker besuchten auch das Ausweichquartier am Luckenwalder Markt. Quelle: Victoria Barnack

Mehr als eine Million Euro sind in dem denkmalgeschützten Gebäude bereits verbaut worden. Im Haupthaus ist ein Teil der Bauarbeiten bereits beendet. Im großen Schöffensaal beispielsweise sei der Denkmalschutz aber noch immer regelmäßig zu Gast, um den Baufortschritt an der Restaurierung der historischen Malereien zu prüfen, erklärt die Direktorin des Amtsgerichtes, Roswitha Neumaier. Auch Brandschutz und Barrierefreiheit werden von Grund auf erneuert. Außerdem soll ein Anbau künftig mehr Lagerplatz für die zahlreichen Dokumente bieten.

Dass der Bau so lange dauert, hat unter anderem mit der Flüchtlingskrise zu tun. Vor einigen Jahren wurde der Geldhahn für den Bau abgedreht – offiziell war er lediglich unterbrochen. Im Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen plant man das Ende der Arbeiten für Mitte 2022.

Von Victoria Barnack