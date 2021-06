Luckenwalde

Das Schicksal des Schaeffler-Werks und der über 300 Mitarbeiter in Luckenwalde scheint besiegelt. Wie die IG Metall und der Betriebsrat des Standortes nun in einer Pressemitteilung erklären, hält der Konzern weiter an den Plänen fest, die der Belegschaft im September 2020 präsentiert wurden: In dem Werk in Luckenwalde sollen 130 Stellen abgebaut und anschließend weite Teile der Produktion an andere Schaeffler-Standorte verlagert und zum Schluss der Rest des Werkes verkauft werden. Kurzum: Der Konzern macht eines seiner letzten Werke in den neuen Bundesländern dicht.

Nach dem Schaeffler-Werk in Luckenwalde wurde sogar die Straße im Industriegebiet benannt. Quelle: Victoria Barnack

„Für den Betriebsrat und die Belegschaft ist die Entscheidung des Konzerns bis heute nicht nachvollziehbar“, sagt der Vorsitzende des Luckenwalder Betriebsrates, Frank Hildebrandt. „Alle Fakten sprechen gegen diese Entscheidung.“

Der Betriebsrat in Luckenwalde hatte gemeinsam mit Mitstreitern anderer Standorte, die ebenfalls von den Konsolidierungsplänen des Konzerns betroffen sind, ein Gutachten erarbeiten lassen. Dieses belegt nun laut Aussage des Betriebsrates und der IG Metall, wie unwirtschaftlich das Vorhaben des Unternehmens ist.

Die Belegschaft protestierte bei verschiedenen Aktionen wie hier auf dem Boulevard gegen die Schließung. Quelle: Victoria Barnack

Immer wieder hatte die Belegschaft in Luckenwalde gegen die Pläne protestiert und darauf gepocht, dass der Standort allein schwarze Zahlen schreibt. Auch die Auftragsbücher des Werkes seien nach wie vor voll. Erst kurz nach dem Bekanntwerden der Verkaufspläne soll in Luckenwalde die Produktion wieder mithilfe von Zeitarbeitern auf mehr Schichten hochgefahren worden sein.

„Unser Ziel ist es jetzt, alles daran zu setzen, in den Verhandlungen einen Abschluss zu erreichen, der den Namen sozial verträglich auch verdient“, sagt Frank Hildebrandt. Unterstützung bekommt der Betriebsrat von der IG Metall. „Die Verlagerung ist für den Konzern unwirtschaftlich und ein Zuschussgeschäft“, kommentiert Tobias Kunzmann, erster Bevollmächtigter der IG Metall-Geschäftsstelle in Ludwigsfelde. „Wenn Schaeffler dabei bleiben will, darf es teuer werden“, so Kunzmann.

Landrätin: „Bin wütend und entsetzt“

In Luckenwalde sind viele von dieser Nachricht schockiert. So auch Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke): „Die jüngsten Informationen aus dem Schaeffler-Konzern verschlagen mir die Sprache“, erklärt sie gegenüber der MAZ. „Ich bin wütend und entsetzt!“ Bei Schaeffler in Luckenwalde würden die Beschäftigten seit Jahrzehnten zu schlechteren Konditionen arbeiten als ihre Kollegen in den Altbundesländern, bei denen bereits seit 1995 die 35-Stundenwoche gilt, so die Landrätin. „Als Dank dafür sollen sie jetzt vor die Tür gesetzt werden. Das regt mich maßlos auf“, sagt sie.

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) konnte nichts für die Belegschaft erreichen. Quelle: Privat

Landrätin Wehlan und viele andere Politiker aus der Region hatten ebenfalls für den Erhalt gekämpft. Sie hatten an die Konzernleitung zum Umdenken appelliert; hatten ihre Kontakte ins Brandenburgische Wirtschaftsministerium spielen lassen; hatten sogar ein Treffen mit dem Bundesarbeitsminister in Berlin organisiert. „Leider ist keiner dieser Appelle erhört worden“, sagt Kornelia Wehlan. „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Region, denn Schaeffler ist der größte produzierende Betrieb der Kreisstadt und für den Landkreis außerordentlich wichtig.“

Luckenwaldes Bürgermeisterin solidarisierte sich auf einer Demonstration mit den Schaeffler-Mitarbeitern. Quelle: Victoria Barnack

Auch Luckenwaldes Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) zeigt sich auf MAZ-Anfrage über die Neuigkeiten mehr als enttäuscht, „dass all die guten Gründe, die für den Erhalt des Luckenwalder Schaeffler-Werkes angeführt wurden, offenbar einfach vom Tisch gefegt worden sind. Weder die Luckenwalder Stadtverordneten noch ich haben jemals eine Antwort auf unsere Briefe erhalten“, berichtet die Rathaus-Chefin. „Unsere Argumente waren und sind im Einklang mit denen der Belegschaft.“

Bürgermeisterin: „Erwarte Käufer mit zukunftsfähigen Entwicklungsplan“

Herzog-von der Heide fordert nun wenigstens eine Perspektive für die Zukunft der Beschäftigten. Immerhin will der Konzern den Standort laut Konsolidierungsplan nicht einfach schließen, sondern verkaufen. „Wenn denn die Konzernleitung an ihren Verkaufsplänen festhält, erwarte ich, dass sie bald den Käufer des Werkes präsentiert, der mit einem zukunftsfähigen Entwicklungsplan aufwarten kann“, erklärt Luckenwaldes Bürgermeisterin. „Für die Aushandlung des Sozialplans wünsche ich dem Betriebsrat ein glückliches Händchen.“

Von Victoria Barnack