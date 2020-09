Luckenwalde

Schock-Nachricht für die Mitarbeiter im Luckenwalder Schaeffler-Werk: Der Aktienkonzern will den Standort in Teltow-Fläming verkaufen. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit. Ein Teil der Produktion soll verlagert, 140 Stellen abgebaut und das übrige Werk verkauft werden.

„Enttäuscht über die ideenlose Maßnahmen“

„Ich bin enttäuscht über die ideenlosen Maßnahmen des Vorstandes“, erklärt Frank Hildebrandt, Betriebsrats-Vorsitzender bei Schaeffler in Luckenwalde. „Es wird lediglich verkündet und wir sollen keine Chance zur Erhaltung des Standortes im Schaeffler-Konzern erhalten.“ Während der Vorstand am Donnerstagvormittag die Pläne über Produktionsverlagerung, Stellenabbau und Verkauf persönlich in Luckenwalde präsentierte, hatte sich die Belegschaft zum Protest aufgestellt: An dem Spalier auf dem Hof des Werkes kam die angereiste Konzernspitze nicht vorbei. Das deutliche Zeichen der Mitarbeiter: „Auch Luckenwalde gehört zu Schaeffler“.

Die Protestaktion war spontan. Erst am Donnerstag erfuhren die Mitarbeiter von den schlechten Nachrichten. Quelle: IG Metall

Der Automobil-Zulieferer gehört nach der Kreisverwaltung und dem Krankenhaus zu den größten Arbeitgebern in Luckenwalde. In dem Werk arbeiten zwischen 400 und 500 Beschäftigte. Seit mehr als 35 Jahren werden im ehemaligen Wälzlagerwerk verschiedene kleine, aber hochpräzise Komponenten für Motoren hergestellt. Besonders bekannt ist das Werk für die Produktion der Tassenstößel, die in Elektrofahrzeugen aber nicht mehr gebraucht werden.

Luckenwalde hat zu „kleinteilige Werksstrukturen“

Der Abgas-Skandal, politische Kampagnen gegen Verbrennungsmotoren und zuletzt die Coronakrise hatten den Konzern in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht. In der offiziellen Pressemitteilung vom Mittwoch kündigte Schaeffler an, in den nächsten beiden Jahren europaweit insgesamt 4400 Stellen abzubauen. Luckenwalde ist als einer von zwölf Standorten in Deutschland betroffen. Anderswo ist ein „technologisch auslaufendes Produktportfolio“ die Begründung; in Luckenwalde hingegen hat sich Schaeffler laut eigenen Aussagen wegen der „kleinteiligen Werksstrukturen“ für den Abbau von Stellen entschieden.

Gerüchteküche: Kauft Tesla das Werk auf?

„Für den Standort Luckenwalde ist eine Teilverlagerung von Aktivitäten geplant“, heißt es in der Pressemitteilung. „Gleichzeitig wird aktiv nach alternativen Nutzungs- und Verkaufsmöglichkeiten gesucht.“ Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur hat Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Mittwoch bestätigt, dass ein kompletter Verkauf des Werkes in Betracht kommt. Als potenzieller Käufer ist bereits der E-Auto-Riese Tesla im Gespräch.

Zur Geschichte Wo heute Schaeffler produziert, entstand schon vor 100 Jahren ein erster wichtiger Industriestandort in Luckenwalde. Im Jahr 1923 wurde dort die berühmte Hutfabrik gegründet. 1957hat die Fabrik die Produktion von Wälzlagern und Motorenteilen aufgenommen, die den Standort bis heute prägt. Zwischenzeitlich waren 12.000 Menschen dort beschäftigt. Im November 1984 hat Schaeffler den Lizenzvertrag mit der DDR unterschrieben. Seitdem wurden im VEB Wälzlagerwerk Luckenwalde Schaeffler-Produkte gefertigt. 1992erfolgte die Übernahme des Standortes durch die INA Wälzlager Schaeffler KG. Seit 2008 trägt die Straße, in der sich das Werk befinden, den Namen des Gründers Dr. Georg Schaeffler.

Auf MAZ-Anfrage will sich der Schaeffler-Konzern, der weltweit fast 85.000 Mitarbeiter beschäftigt, nicht zu Details äußern. „Das Unternehmen tritt mit allen Betroffenen in einen konstruktiven Dialog“, erklärt Pressesprecher Daniel Pokorny am Donnerstag. Über den Stand der Gespräche wolle man „zu gegebenem Zeitpunkt“ kommunizieren.

Mitarbeiter wusste nichts von den Plänen

Offenbar musste man erst die rund 400 Mitarbeiter informieren. Denn die meisten von ihnen wussten bis zum Mittwochabend weder von einer Verlagerung der Produktion noch von einem Stellenabbau oder gar einem möglichen Verkauf. Auch Sprecher Pokorny bestätigt der MAZ, dass die Mitarbeiter erst am Donnerstag von den neuen Plänen für den Standort Luckenwalde erfahren haben. Über die nächsten Schritte, mögliche Abfindungen und einen zeitlichen Rahmen wird nun mit dem Betriebsrat verhandelt. „Zusammen mit den Arbeitnehmervertretern soll bis Ende 2022 eine Lösung für die Mitarbeitenden gefunden werden“, erklärt der Sprecher.

„Werden nicht kampflos aufgeben“

Von der IG Metall hagelt es für die Nachricht am Donnerstag Kritik. Das Schaeffler-Werk in Luckenwalde sei – wenn auch klein – „seit Jahren Vorzeigewerk und Karrieresprungbrett im Konzern“. Erst 2019 hatte man mit einem großen Festakt das 35-jährige Bestehen des Ost-Standortes gefeiert und dabei stolz die Sieger eines internen Innovation-Wettbewerbs gefeiert, die aus dem Luckenwalder Haus kamen.

„Wir werden das Werk nicht kampflos aufgeben“, erklärte Tobias Kunzmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall-Geschäftsstelle Ludwigsfelde. „ Schaeffler ist als tarifgebundener Betrieb in Luckenwalde ein industrieller Leuchtturm, der über Jahrzehnte erhalten werden konnte.“

