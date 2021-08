Luckenwalde

Die Eltern sind das Vorbild. So sollte es eigentlich sein im Straßenverkehr. Doch wer die Situation vor den Luckenwalder Grundschulen morgens beobachtet, bekommt oft einen anderen Eindruck. Nicht angeschnallte Fahrer, Aussteigen mitten auf der Straße, Fahrräder ohne Licht und Reflektoren: All das ist fast täglich kurz vor Unterrichtsbeginn zu sehen. Zum ersten Tag des neuen Schuljahres zeigte die Polizei in Luckenwalde am Montag daher besonders viel Präsenz. Vor der Friedrich-Ebert-Grundschule in der Theaterstraße machte ein Team nicht nur die Kinder auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam, sondern kam auch mit Eltern ins Gespräch, die sich vor der Grundschule falsch verhalten.

Für 350 Schüler an der Ebert-Grundschule begann am Montag wieder der Schulalltag. Quelle: Victoria Barnack

Insgesamt nur sieben Verstöße stellten die Polizisten vor der Ebert-Grundschule fest. Keiner der Erwachsenen musste am Montag dafür bezahlen. „Am ersten Schultag geht es nicht darum, die Eltern abzustrafen“, sagt Axel Schugardt vom Polizei-Präventionsteam. „Wir suchen das Gespräch auf Augenhöhe, um die Sicherheit für die Schüler zu erhöhen. Das sollten den Eltern ihre Kinder wert sein.“

Kinder immer auf dem Bürgersteig aussteigen lassen

Immer wieder beobachten die Polizisten vor den Grundschulen dasselbe Problem: In der morgendlichen Eile bringen Eltern die Kinder mit dem Auto bis zur Schule. Beim hastigen Einparken in den engen Lücken denken dann einige Fahrer nicht mehr daran, dass ihr Kind auf der falschen Seite sitzt. „Eltern sollten immer darauf achten, dass ihr Kind auf der Bürgersteigseite aussteigt“, sagt Claudia Sponholz vom Präventionsteam.

„Das erhöht nicht nur die Sicherheit für die eigenen Kinder sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer.“ Gleich mehrmals musste sie am Montagmorgen darauf hinweisen. Alle Autofahrer zeigten sich einsichtig. Diskussionen gab es am ersten Schultag nicht.

Axel Schugardt kontrolliert, ob die Fahrräder der Schüler verkehrssicher sind. Quelle: Victoria Barnack

Dass die Gespräche so ruhig verliefen, freut die Polizisten, die vor der Ebert-Grundschule weniger Arbeit hatten als befürchtet. „Unerwartet viele Eltern haben ihre Kinder zu Fuß zur Schule gebracht“, berichtet Sponholz. Der Grund dafür liegt wohl in der vor einigen Jahren sanierten Theaterstraße. Schulleiterin Christin Stachowiak hat beobachtet, dass mit der Verengung der Fahrbahn weniger gerast wird und die Eltern ihr Auto lieber in der benachbarten Grünstraße abstellen.

Elterntaxi bleibt beliebt

Dass zum Schulstart das Elterntaxi trotzdem beliebt ist, kann sie durchaus verstehen. „Die Kinder müssen am ersten Tag so viele Schulsachen mitbringen“, sagt sie. Über die Unterstützung des Präventionsteams der Polizei ist sie daher besonders froh. Coronatests und Masken machen Schülern und Lehrern den Schulbeginn in diesem Jahr schwer genug. „Für unsere Erstklässler ist sowieso alles neu. Aber auch die älteren Schüler haben nach den Ferien die eine oder andere Straßenverkehrsregel vergessen“, sagt Stachowiak. „Die Präsenz der Polizisten hat auf alle Verkehrsteilnehmer eine ganz andere Wirkung als es unsere Lehrer haben können.“

Dass sich die Autofahrer zum Schulstart in Luckenwalde besonders vorbildlich zeigten, heißt für die Polizei aber noch lange nicht, dass das auch so bleibt. In Brandenburg gibt es jedes Jahr fast 200 Unfälle auf dem Schulweg. Mehr als 500 Kinder werden zudem jedes Jahr verletzt, wenn sie aktiv am Straßenverkehr zum Beispiel als Radfahrer teilnehmen. „Deshalb setzen wir unsere Aktion vor den Grundschulen in den nächsten 14 Tagen fort“, sagt Axel Schugardt. „Wir hoffen dann, dass sich das Verhalten der Autofahrer nicht schlagartig ändert, wenn wir weniger Präsenz zeigen“, fügt seine Kollegin Claudia Sponholz an.

Mängel an den Fahrrädern der Schüler entdeckt

Einen Teil zu ihrer Sicherheit können die Kinder übrigens selbst beitragen. Auch darüber haben die Polizisten am Montag mit den Grundschülern gesprochen. „Leider fahren die meisten Schüler noch ohne Helm mit dem Rad“, sagt Schugardt. Gesetzlich vorgeschrieben ist das zwar nicht. Das Verletzungsrisiko wird dadurch aber deutlich verringert.

Von Victoria Barnack