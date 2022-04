Luckenwalde

Im Zeitraum von Sonnabend bis Montag drangen unbekannte Täter in eine gewerbliche Einrichtung in Luckenwalde ein. Aus der Filiale wurden Elektroartikel im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Kripo-Beamte sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen zu einem besonders schweren Diebstahl auf.

Polizei fahndet nach gestohlenem BMW

In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter in Ludwigsfelde einen weißen Pkw BMW. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit auf einen Parkplatz in der Weserstraße. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Polizeibeamte sicherten Spuren, nahmen eine Diebstahlsanzeige auf und veranlassten eine Fahndungsausschreibung.

Diebe in Jüterbog stehlen Fahrzeugteile aus Betriebshalle

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag bis Montag auf das Gelände einer gewerblichen Einrichtung in Jüterbog. Aus einer Halle entwendeten die Diebe Fahrzeugteile im Wert vom mehreren tausend Euro. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf.

