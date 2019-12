Luckenwalde

Gleich sechs Mal riefen vermeintliche Kriminalbeamte am Dienstagabend Einwohner im Stadtgebiet von Luckenwalde an. Sie gaben sich am Telefon als Oberkommissare aus und berichteten, dass es in der direkten Nachbarschaft Einbrüche gegeben habe. Die Polizei habe dort eine vierköpfige osteuropäische Tätergruppe festgenommen. Bei deren Durchsuchung seien Notizzettel gefunden worden, auf denen die Adressen und Namen der Angerufenen vermerkt gewesen seien. Weiterhin sei dort vermerkt, dass die Geschädigten über Goldbarren und größere Summen Bargeld im Haus verfügen. Diesen Umstand wollte der Täter am Telefon von den Angerufenen bestätigt wissen. Er versuchte, die Geschädigten nach deren Vermögenssituation auszuhorchen.

Niemand ging den Betrügern auf den Leim

In keinem der bei der Polizei angezeigten Fälle kam es zu allerdings zu einer Geldübergabe oder ähnlichem. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen des versuchten Betruges auf und übergaben diese an die Kriminalpolizei. Die angerufenen Luckenwalder waren 52 bis 81 Jahre alt.

Von MAZonline