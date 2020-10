Luckenwalde

Am vergangenen Wochenende fand in der Luckenwalder Kulturwerkstatt Klassmo ein Seifen- und Kräuterworkshop statt. Zwei Tage lang lehrte die Kräuterpädagogin Gerti Reuter (68) aus Gottow den Teilnehmern, wie man mit simplen Mitteln Salben, Tinkturen und Seifen selbst herstellen kann.

„Ich möchte damit altes Wissen weitergeben, was sonst verloren geht“, sagt Reuter. Deshalb zeigt sie, wie man mit einfachen Mitteln Hausmittelchen selber anrührt. In der Tat sind die meisten Zutaten, die sie für die Herstellung der Tinkturen und Seifen nutzt, in jedem Haushalt zu finden: Rapsöl, Kakaopulver, aber auch Blumen vom Feld.

Teilnehmer mixten Salben und Balsam

Nach einer theoretischen Einleitung legten die Kurs-Teilnehmer selbst los: im Laufe der beiden Nachmittage mixten sie bunt duftende Seifen, Ringelblumensalben, Erkältungbalsam und Baldrian-Tinkturen, die sie am Ende des Workshops mitnehmen durften. Auf die Sicherheit der Anwesenden wurde geachtet. Handschuhe, Schürzen und Masken verhinderten, dass die ätzenden Dämpfe der verwendeten Lauge den Teilnehmern schaden konnten, zudem galt der übliche Sicherheitsabstand.

Damit jeder seine handgesiedete Naturseife anschließend noch individuell parfümieren konnte, hatte Gerti Reuter ätherische Duftöle dabei, die die Teilnehmer der Grundsubstanz aus fünf Fetten später beimengten. Wichtig sei bei der Herstellung ihrer plastikfreien Produkte eine möglichst saisonale und frische Zutatenauswahl. Darüber hinaus betont Gerti Reuter, dass bei der Abmessung aller Zutaten genau die Vorgaben eingehalten werden müssen: „Sonst passiert ein Missgeschick“.

Nächster Termin mit Gerti Ritter : die ArtVent

Der ganzheitliche Ansatz der ausgebildeten Kräuterpädagogin, die Naturheilverfahren und Kräuterkunde zu ihrem Steckenpferd gemacht hat, stieß bei allen auf Begeisterung. Ihre umfangreichen Kenntnisse und langjährige Erfahrung bietet sie sonst regelmäßig in Koch- und Mitmachkursen in ihrer Kräuterwerkstatt sowie bei Kräuterspaziergängen nach Absprache an. Einen weiteren Termin für einen Workshop im Klassmo gibt es vorerst nicht. Dafür ist Gerti Reuter aber wieder beim diesjährigen „ArtVent“ der Kulturwerkstatt dabei, der am 22. November stattfindet.

Von Katja Schubert