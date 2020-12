Luckenwalde

Beate Klemens betreut seit 2011 Senioren im Luckenwalder Sankt Josefstift. Sie setzt alles daran, dass die alten Menschen so lange wie möglich ihre Selbstständigkeit behalten und sich im Heim wohlfühlen. Sie liest ihnen vor, spielt mit ihnen, geht mit ihnen spazieren oder musiziert für sie. Um ihnen ein zusätzliches Lächeln ins Gesicht zu zaubern, überlegte sie sich Anfang des Jahres, eine Fotoausstellung ins Leben zu rufen. Gemeinsam mit der Heimleitung wurden Bilder ausgewählt, auf denen Bewohner besonders gut getroffen sind.

Riesige Auswahl an Motiven

Das Fotografieren hat sich Beate Klemens von ihrem Mann Uwe abgeschaut, der als Journalist tätig ist. Er überließ ihr seine Zweitkamera, mit der sie in den vergangenen Jahren einige Tausend Fotos geschossen hat. Somit war die Auswahl an Motiven riesig. Von besonders gelungenen Aufnahmen hatte Beate Klemens auf Wunsch von Bewohnern oder deren Angehörigen hin und wieder Abzüge machen lassen. Aber dieses Mal sollten es Großformate werden, um die Flure damit zu gestalten.

Der Ausbruch der Coronakrise sorgte dafür, dass die Idee früher Gestalt annahm als gedacht. Beate Klemens, die studierte Berufsmusikerin, konnte plötzlich kaum Konzerte und nur eingeschränkt Geigenunterricht an der Musikschule geben. „Und so wurde die Ausstellung zu meinem Coronaprojekt“, sagt die 45-Jährige. Den Datenschutz hatte sie allerdings ein wenig unterschätzt. Nachdem die Fotoerlaubnisse eingeholt waren, konnte es endlich losgehen. Die Aufnahmen wurden größtenteils im Format 60x80 und 70x90 Zentimeter vergrößert.

Auch dieses Bild vom Osterfeuer im Seniorenstift Luckenwalde ist in der Ausstellung zu sehen. Quelle: Beate Klemens

Inzwischen wurden für die einzelnen Wohnbereiche kleine Kameras angeschafft, denn Beate Klemens ist nur 15 Stunden in der Woche im Heim und nicht bei allen Veranstaltungen dabei. Auch die Aufnahmen der anderen Kollegen wurden durchforstet und es wurde geschaut, was für die Ausstellung in Frage kommt. Beate Klemens schlug vor, alle Fotos in Schwarz-Weiß vergrößern zu lassen, um den künstlerischen Wert des Bildes hervorzuheben. Das sorgte anfangs für Diskussionen, da Schwarz-Weiß-Fotos oft als Nachruf-Fotos verwendet werden. Doch sie konnte ihre Kritiker überzeugen.

Zahlreiche freie Stunden brachte die Wiepersdorferin in der Werkstatt zu, die im ehemaligen Konvent eingerichtet wurde. Die alten Rahmen wurden auseinander genommen, repariert und mit altweißer Farbe gestrichen. Jetzt sehen sie aus wie neu.

Beate Klemens hat in der Werkstatt jeden Bilderrahmen auseinandergenommen, repariert und gestrichen. Quelle: Beate Klemens

Das Wuseln in der Werkstatt sorgte bei vorbeischauenden Bewohnern für ebenso großes Interesse wie das Anbringen der Bilder. Das neugierige Betrachten der Bilder brachte tolle Schnappschüsse. „Das ist eine so schöne Kombination von Vergangenheit und Gegenwart. Zum einen die Fotos, die ich schon gemacht hatte und dann die neuen, die beim Betrachten der Ausstellung entstanden sind“, so Beate Klemens.

Obere Etagen bieten noch Platz

Alle Bilder wurden im Erdgeschoss des Seniorenstifts aufgehängt. Am Mittwoch fand das letzte seinen Platz. Wenn es die Corona-Bestimmungen zulassen, soll es im kommenden Jahr eine offizielle Ausstellungseröffnung geben. Da in den oberen Etagen noch weitere Rahmen darauf warten, aufgehübscht zu werden und Beate Klemens noch unzählige weitere Motive parat hat, könnte die Ausstellung noch erweitert werden.

Von Margrit Hahn