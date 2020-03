Erinnerung an ein verlorenes Werk

Luckenwalde

Die junge Frau ist längst nicht mehr da. „Die Badende“, wie die Luckenwalder die einst vor dem Stadtbad aufgestellte Skulptur früher nannten, wurde 1933 von den Nationalsozialisten zerstört. Seit 2007 befindet sich auf dem bis dato leeren Sockel nun eine Erinnerungstafel mit einer Abbildung der Figur. Der SPD-Ortsverein hatte dafür eine Spendenaktion ins Leben gerufen, durch die diese transparente Tafel gestaltet werden konnte.

Der Bildhauer Hermann Nonnenmacher hatte das Original als „Die Kauernde“ geschaffen. Er wurde 1892 in Coburg geboren und arbeitete in den 1920er Jahren vornehmlich in Berlin. Er hatte zunächst eine Holzbildhauerlehre absolviert und danach in Dresden Kunst studiert. 1919 heiratete er seine Bildhauer-Kollegin Erna Rosenberg. 1938 emigrierten die beiden nach London, wo Nonnenmacher auch unterrichtete. 1988 starb er in London. Zahlreiche seiner einst in Deutschland befindlichen Arbeiten wurden wie die Luckenwalder Skulptur in der Zeit des Nationalsozialismus zerstört. Oft standen sie in direkter Verbindung mit Bauwerken. In Luckenwalde prägte das markante Kunstwerk den Vorplatz des Stadtbads – eines der spannendsten Luckenwalder Gebäude der Architektur der Moderne. Es wurde bis 1928 von Hans Hertlein errichtet, der für Siemens zahlreiche Werke realisierte, aber auch Kirchen baute.

Von Karen Grunow