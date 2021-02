Alltagshelden in der Coronakrise - So erlebt ein Straßenmeister in Luckenwalde den Winter auf den Straßen

Zwölf-Stunden-Schichten und jeden Tag 300 Kilometer: Robert Grünow sorgt auch bei Dauerfrost für befahrbare Straßen. Der MAZ hat der Jänickendorfer verraten, warum er seinen Job trotz vieler Nörgler gern macht.