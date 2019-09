Luckenwalde

Im Wahlkreis 24 ( Jüterbog, Luckenwalde, Niedergörsdorf, Dahme) hat sich mit der Landtagswahl am Sonntag nicht viel geändert. Erik Stohn ( SPD) verteidigt sein Direktmandat. Neben ihm zieht auch das zweite bisherige Landtagsmitglied, Birgit Bessin ( AfD), erneut ins Parlament in Potsdam ein.

Stohn besonders stark auf den Dörfern

Um zu sehen, was sich im Vergleich zur Wahl 2014 geändert hat, muss man schon genau hinschauen. Immerhin musste Stohn nur 1,8 Prozent einbüßen. Seine Partei verlor landesweit dreimal so viele Stimmen.

Ohnehin war Stohn unter dem Strich der am wenigsten angefochtene Direktkandidat in Teltow-Fläming. Gerade in den Dörfern im Süden des Kreises erhielt er die größte Zustimmung. In Langenlipsdorf ( Niedergörsdorf), Werder ( Jüterbog) und Welsickendorf (Niederer Fläming) sammelt er mehr als 45 Prozent aller Stimmen ein.

Sein Credo für die nächsten Jahre: Weiter mit den Menschen im Gespräch bleiben. Es sei nicht genug über die guten Dinge gesprochen worden, die die SPD im Land erreicht hat. Was er sich nun vornimmt? „Weiterhin eine gute und belastbare Zusammenarbeit mit allen Akteuren: Politik, Vereine, Wirtschaft und anderen – und: Mehr mit den Menschen über ihre Sorgen und Nöte reden“, sagt er.

Grüne können sich im landwirtschaftlichen Süden nicht durchsetzen

Und auch das bleibt gleich im Kreissüden: Die Grünen gehören auch 2019 zu den Verlierern in der durch große Landwirtschaftsbetriebe geprägten Region. Klaus-Peter Gust ist der einzige Grünen-Direktkandidat in TF, der trotz Stimmenzuwachs nicht zweistellig wird. In einigen Dörfern kann er nicht eine einzige Stimme holen.

Ähnlich erwartbar auch das Ergebnis der Linken, die im ganzen Landkreis verlieren: Die meisten Anhänger findet Direktkandidat Felix Thier immerhin noch in der Kreisstadt Luckenwalde – teilweise mit mehr als 20 Prozent.

Überraschend hoch war im Süden von Teltow-Fläming am Sonntag die Wahlbeteiligung. Spitzenreiter ist die Stadt Jüterbog. Wohl auch weil dort gleichzeitig der Bürgermeister gewählt wurde, nahmen 66,6 Prozent aller Wahlberechtigten ihr Recht wahr – noch mehr als im ohnehin hohen Landesdurchschnitt.

Wahlleiterin: „Gutes Zeichen für die Demokratie im Land“

Auch in Niedergörsdorf freut sich die langjährige Wahlleiterin Andrea Schütze 2019 wieder über mehr Wähler. Vor einem Jahr lag die Beteiligung zur Bürgermeisterwahl in der kleinen Gemeinde gerade einmal bei 48 Prozent. Am Sonntag nutzten 61,2 Prozent aller Wähler ihre Stimme. „Ein gutes Zeichen für die Demokratie in unserem Land“, sagt Schütze.

Zu der guten Wahlbeteiligung im ländlichen Süden beitragen, konnte wohl auch Niedergörsdorfs ehemaliger Bürgermeister. Wilfried Rauhut trat für die freien Wähler an. In den Landtag schaffte er es zwar nicht. In seiner Heimatgemeinde erzielte er aus dem Stand aber zumindest ein beachtbares zweistelliges Ergebnis.

