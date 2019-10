Äpfel, Kartoffeln, Nüsse, sogar Mehl und Schokolade schmücken am Sonntag die Jakobikirche in Luckenwalde. Zum Erntedank ist der Gottesdienst besonders bunt. Am Rande der Vorbereitungen verrät die Katechetin auch, was hinterher mit den Erntegaben passiert.