Krieg in Europa: Was für Erwachsene erschreckend klingt, löst bei Kindern und Jugendlichen noch viel mehr Ängste aus. Auch in Teltow-Fläming merken das Lehrer und Sozialarbeiter in diesem Tagen immer wieder. Vor allem im Süden des Landkreises leben bis heute viele Familien mit Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion. In den Jugendzentren, Schulen und auch zu Hause ist der Krieg deshalb Gesprächsthema. Die MAZ hat Lehrer und Sozialarbeiter nach Ratschlägen gefragt.

Jugendliche in Luckenwalde bilden sich eigene Meinung

In Luckenwalde ist das Team vom Jugendzentrum Go7 aktiv auf die Jugendlichen zugegangen. „Das Gespräch kam aber nur schwer zustande“, berichtet Leiter Sascha Wittig. Zwischen 13 und 18 Jahre alt sind die Besucher. „Ein Alter, in dem sich die meisten schon ihre eigene Meinung bilden und darin gefestigt sind“, sagt Wittig. Das Gespräch aufdrängen möchte er keinem Jugendlichen.

Eine bestimmte Unterhaltung war für ihn allerdings bemerkenswert: Ein russischstämmiger Jugendlicher warb für Verständnis für die Sicht Russlands. Ob die vermeintliche Propaganda, die in einem Familienchat des Jugendlichen verbreitet wurde, den Tatsachen entspricht? Unklar. „Natürlich hängen die Jugendlichen an ihrem Umfeld und es sollten immer beide Seiten betrachtet werden“, sagt Wittig, „aber man sollte auch immer die Quellen prüfen.“

Medienbildung ist das Stichwort. Auch die Leiterin der Zülichendorfer Grundschule plädiert dafür. „Mein Ratschlag an die Kinder und Eltern ist: Verfolgt die Nachrichten, am besten kindgerecht in einem Sender wie Kika, der die Nachrichten aufarbeitet“, sagt Christina Schneider. Die Schulleiterin hat mit den Fünftklässlern eine ganze Unterrichtsstunde lang über den Ukrainekrieg gesprochen. „Die Kinder haben Ängste und wollten sehr viel wissen“, berichtet sie. „Warum stoppt niemand Putin? Kann ihm das keiner verbieten? Was bedeutet der Krieg für uns in Deutschland? Es gab so viele Fragen, dass ein anderes Unterrichtsthema gar nicht mehr möglich war.“

Tipp: Auch Kinder sollen Nachrichten schauen

Wie an der Zülichendorfer Grundschule vorgemacht, setzen auch andere Pädagogen immer auf das Motto: Die Sorgen der Kinder ernst nehmen und sie mit Fragen zum Ukrainekrieg nicht abwimmeln. Eine objektive Auseinandersetzung mit dem Thema sei wichtig, in jedem Alter. „Deswegen sind Kinder-Nachrichten besonders empfehlenswert“, sagt Grundschulleiterin Schneider. „Eltern können sie gemeinsam mit ihren Kindern gucken, sie sind nicht so lang wie viele Nachrichtensendungen für Erwachsene.“

Auch in Niedergörsdorf versuchen Sozialarbeiter, kindgerecht über die Situation in der Ukraine aufzuklären. „Das gilt für diesen Krieg genauso wie bei allen anderen Themen“, sagt Peter Baade, der in Niedergörsdorf das Amt für Bildung, Jugend und Sport leitet. Er war selbst jahrelang als Jugendsozialarbeiter tätig. „Je nach Alter geht es darum, Verständnis und Wissen über das Problem zu vermitteln“, sagt Baade. Auch auf unzählige Fragen zum Thema Corona konnten er und seine Kollegen sich vor zwei Jahren gar nicht so schnell vorbereiten wie sie von den Kindern gestellt wurden. Doch das Motto bleibt immer gleich: Die Ängste der Jugendlichen müssen ernst genommen werden.

Auch im Jüterboger Jugendclub handeln die Mitarbeiter nach diesem Grundsatz. Denn auch die Jugendlichen hier im Ortsteil Jüterbog II haben oft eine familiäre Beziehung zu der betroffenen Region. Der Ukrainekrieg machte einen Stammbesucher so betroffen, dass der sonst aufgeweckte Junge plötzlich in sich gekehrt wirkte, berichten Mitarbeiter. In solch emotionalen Fällen suchen die Pädagogen das Einzelgespräch. Diskussionen in größerer Gruppe waren in Jüterbog bisher nicht notwendig.

Jugendliche fragen nach Energiepreisen und Folgen des Kriegs

Das kann sich aber noch ändern. Die wenigsten Menschen gehen davon aus, dass der Krieg und seine Folgen schnell erledigt sein werden. Deshalb bereiten sich viele Sozialarbeiter auf künftige Gespräche vor. In Niedergörsdorf beispielsweise gab es schon jetzt die erste Frage zu den Konsequenzen für Deutschland. Ein Junge habe sich dazu informiert, berichtet Peter Baade. „Auch bei den Eltern wird ja viel über die steigenden Preise gesprochen“, sagt er.

Auch in Luckenwalde macht sich Grundschulsozialarbeiter Jens Bunk auf weiterführende Fragen in den nächsten Tagen und Wochen gefasst. „Unter uns Kolleginnen und Kollegen sind wir uns einig, dass wir dies nicht zu einem eigenen Thema machen“, sagt er, „da dies im Rahmen des Unterrichtsfaches Gesellschaftswissenschaften gegebenenfalls thematisiert wird.“ In der Kreisstadt gibt es neben russischstämmigen auch Schüler aus dem Baltikum, wo die Menschen weitere Aggressionen Russlands fürchten. „Wir werden aber mit den Folgen in professionellem Kontext umgehen“, sagt Bunk. „Entweder im Einzelfall oder wenn es die Klasse betrifft.“

