Die Staatsanwaltschaft Potsdam ist zuversichtlich, die seit zwei Wochen vermisste Milina K. aus Luckenwalde lebend zu finden. Das sagte ein Sprecher der Justizbehörde am Freitag der dpa. Einen Tag zuvor hatten Taucher der Polizei den Teich im Nuthepark durchsucht, wo die 22-Jährige zuletzt gesehen wurde.

Konkretes war allerdings auch am Freitag nicht von den Ermittlern zu erfahren. Am Donnerstag hatte ein Sprecher noch erklärt, man ermittle in alle Richtungen. Auch den Tod der jungen Frau könne man nicht ausschließen, hieß es. Was der Staatsanwaltschaft nun Anlass zur Hoffnung gibt, ist unklar.

Zur Galerie Die Polizei startete am Donnerstag eine Suchaktion im Nuthepark, um Hinweise zu der vermissten Frau zu finden. Taucher waren in einem Teich im Einsatz.

In der Nacht zum Sonnabend vor zwei Wochen verschwand die 22 Jahre alte Milina K. aus Luckenwalde. Am Freitagabend hatte sie sich mit Freunden im Nuthepark getroffen. Die jungen Leute berichten, dass sie sich gegen 1 Uhr nachts auf den Heimweg gemacht habe. Das war das letzte Mal, dass Milina K. gesehen wurde.

Als sie am nächsten Tag nicht mehr erreichbar war, fingen die Freunde und Familie der 22-Jährigen an, sich Sorgen um sie zu machen. Mehrmals haben sie inzwischen der Polizei berichtet, wie ungewöhnlich dieses Verhalten für sie sei.

Den Namen und das Gesicht der 22 Jahre alten Frau kennt in der Kreisstadt inzwischen wohl jeder. Wenige Tage nach dem Verschwinden von Milina K. tauchten Suchaufrufe aus dem Bekanntenkreis aus.

Erst wurden die Fotos von ihr über die sozialen Medien geteilt. Wenige Tage später hingen sie auch auf Papier gedruckt in der Innenstadt rund um den Ort, an dem sie zuletzt gesehen wurde, dem Nuthepark.

Genau dort sorgte die Polizei am Donnerstag mit der Suchaktion für Aufsehen. Zwölf Mitarbeiter der Kriminalpolizei, der Tauchergruppe und der Bereitschaftspolizei suchten einen hüfthohen Teich und die umliegenden Grünflächen nach Hinweisen ab. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte daraufhin, dass man nach persönlichen Gegenständen der Vermissten gesucht habe. Nun das Ergebnis: Die Ermittler haben keine Hinweise gefunden.

Stadt entsorgte geborgenen Müll

Zurückgeblieben waren am Donnerstagnachmittag säckeweise Müll und etliche leere Flaschen, die die Taucher aus dem Teich im Nuthepark geborgen hatten. Das unbrauchbare Material hat die Stadt inzwischen entsorgt.

Von Victoria Barnack