Luckenwalde

Gleich von mehreren Fraktionen gab es am Montag Kritik an der Grünflächen- und Baumpflege in Luckenwalde. Im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und öffentliche Ordnung bemängelte zunächst Erik Scheidler (Linke), dass an immer mehr Stellen in der Stadt Äste oder Sträucher auf Gehwege und Straßen ragen. „Be...