Ab und an Regen, immer wieder Wolken am Himmel und zwischendurch strahlender Sonnenschein: Der Wettermix der vergangenen Wochen gefällt den Kolzenburger Heidelbeeren bisher ganz gut. „Seit zwei Wochen klingelt das Telefon ständig“, erzählt Mischa Jurtzik, „die Leute wollen wissen, wann es endlich losgeht.“ Am Mittwoch war es soweit: Der Heidelbeergarten von Corinna und Mischa Jurtzik direkt am Ortseingang von Kolzenburg ( Teltow-Fläming) hat wieder seine Tore geöffnet.

Der Heidelbeergarten liegt direkt am Ortseingang von Kolzenburg. Quelle: Victoria Barnack

Von Regenschauern am Morgen ließen sich die ersten treuen Kunden nicht abschrecken. In der ersten Stunde konnte Mischa Jurtzik bereits gut ein Dutzend Eimer und Körbe voll mit blauen Früchten abwiegen. „Drei Kilo in einer Stunde schaffen die meisten Menschen locker“, sagt er.

Wer Heidelbeeren aus Kolzenburg will, muss kein Profipflücker sein oder in den Bioladen fahren. Auf der rund 5000 Quadratmeter großen Anlage ist Selbstpflücken angesagt. „Das funktioniert in den letzten Jahren immer besser“, sagt Jurtzik, „nach und nach verstehen die Menschen, was wir hier machen.“

Drei Kilogramm Heidelbeeren passen in die Körbe, die man sich ausleihen kann. Oder man bringt seinen eigenen Korb oder Eimer mit. Quelle: Victoria Barnack

Erst vor wenigen Jahren hat seine Frau Corinna die Plantage übernommen, die ihr Vater selbst angelegt hatte. Mittlerweile hat das Ehepaar viele Stammkunden. „Es gibt Berliner, die immer wieder zu uns kommen“, erzählt Corinna Jurtzik. „Manche Kunden bringen sich sogar Stühle mit. Andere holen einfach die Regenschirme und Jacken raus, wenn es regnet, und pflücken dann weiter.“

Eine Familie pro Reihe: Diese Regel galt im Heidelbeergarten schon vor Corona. Quelle: Victoria Barnack

Mit einem Kilo Heidelbeeren geben sich die wenigsten Selbstpflücker zufrieden. Drei Kilo passen in die Körbe, die die Jurtziks austeilen. Oder man bringt sich eigene Behälter mit. Dass die Kunden fünf, sechs Kilogramm mitnehmen ist keine Seltenheit in Kolzenburg. „Manche machen sich bei uns im Sommer das Gefrierfach voll, damit sie über den Winter kommen“, erzählt Mischa Jurtzik.

Keine Chemie zwischen den Heidelbeersträuchern

Ein Bio-Zertifikat hat der Kolzenburger Heidelbeergarten übrigens nicht – obwohl er könnte. „Wir verzichten komplett auf chemische Behandlung der Sträucher“, sagt Chefin Corinna Jurtzik, „das ist uns wichtig.“ Fungi-, Herbi- und Pestizide nutzen sie nicht. Vor dem Start der Ernte zupfen sie das Unkraut per Hand. Im Winter schneiden sie jeden Strauch selbst. „Bei zehn bis 15 Minuten für jeden der 1000 Heidelbeersträucher macht das jede Menge Arbeit“, sagt Mischa Jurtzik, „aber es lohnt sich.“

Blau, groß, süß: Die erste Heidelbeersorte ist reif. Nur ein paar Wochen dauert die Saison ab jetzt. Quelle: Victoria Barnack

Dass immer mehr Wert auf Produkte aus der Region gesetzt wird, merkt man auch in Kolzenburg. Vor allem die älteren Kunden, sagt er, wüssten das zu schätzen.

„Jeder soll probieren dürfen“

Bei jungen Familien mit Kindern kann der Heidelbeergarten vor allem mit Einem punkten: „Für die Kleinen ist das Selbstpflücken ein echtes Erlebnis“, erzählt Jurtzik.

Mit der Nascherei zwischendurch halten die Eltern sie bei Laune, wenn das Pflücken mal ein wenig länger dauert. Nur wenn die Erwachsenen zu oft die Hand zum Mund führen, wird das auf Vertrauen basierende Selbstpflücken zum Problem. „Jeder soll probieren dürfen“, sagt er. „Aber: Wenn hier jeder eine Hand voll oder mehr wegnascht, wird es wirtschaftlich schwierig.“ Zum Vergleich: Zwei Heidelbeeren wiegen etwa fünf Gramm.

Der Vater von Corinna Jurtzik hat die Heidelbeerreihen vor Jahren selbst angelegt. Quelle: Victoria Barnack

Corona beeinträchtigt die Selbstpflückerei in Kolzenburg übrigens fast gar nicht. Die Jurtziks haben ein Hygienekonzept erarbeitet. „An der Kasse müssen wir jetzt einen größeren Abstand zu unseren Kunden einhalten“, erzählt Mischa Jurtzik. „Weil uns der persönliche Kontakt und die netten Gespräche wichtig sind, ist das natürlich schade.“

Beim Ernten selbst macht der Mindestabstand aber keine Probleme. Eine Familie pro Reihe – so die Regel, die es schon lange gibt. „Wir machen das so, um am Ende des Tages den Überblick zu behalten. Sonst wüssten wir nicht, wo wir noch selbst nachpflücken müssen.“ Denn überreife und faulige Früchte schaden den Heidelbeeren und locken Schädlinge an.

