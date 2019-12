So bereitet sich die Straßenmeisterei auf den Winter vor

Luckenwalde

In der Luckenwalder Straßenmeisterei ist alles vorbereitet: Der Dienstplan steht, die Salzhalle ist gefüllt, die Fahrzeuge sind einsatzbereit. Wenn Schnee und Glätte über den Süden von Teltow-Fläming hereinbrechen, rücken fast 20 Mitarbeiter aus.

„Jeden Tag verfolge ich den Wetterbericht“, sagt Guido Güthling, Leiter der Straßenmeisterei in Luckenwalde, „auf mehreren Apps auf dem Handy, aber am zuverlässigsten sind immer noch der Teletext und die eigene Erfahrung beim Blick gen Himmel.“

Guido Güthling leitet insgesamt mehr als 20 Mitarbeiter bei der Straßenmeisterei in Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn

Güthling und seine Mitarbeiter sind von Trebbin über Luckenwalde bis hinter Jüterbog für rund 360 Kilometer Bundes- und Landesstraßen zuständig. Hinzu kommen 70 Kilometer Radwege, die vor allem für viele Schüler auch im tiefsten Winter noch sicher sein sollen.

18 Mann im Team von Jung bis Alt

„Jeder Fahrer hat eine bestimmte Strecke“, sagt Güthling. 18 Mann seien fest für den Winterdienst eingeplant, berichtet er. Gearbeitet wird im Drei-Schicht-Dienst.

Die Mitarbeiter bilden Teams: Je drei von ihnen sind einem der fünf Fahrzeuge zugeordnet, hinzu kommen die Einsatzleiter. Unter ihnen sind Männer mit jahrzehntelanger Erfahrung genauso wie Neulinge, die sich erst einmal an den Winterdienst gewöhnen müssen.

Die Unimogs wurden bereits vor mehreren Wochen für den Winterdienst umgerüstet. Quelle: Victoria Barnack

„Durch neue Technik ist unsere Arbeit heutzutage viel leichter als früher“, berichtet Guido Güthling. Fünf Unimogs und ein Lkw samt spezieller Winterdienst-Ausrüstung sollen es in der Saison 2019/2020 richten. Sie sind computer- und GPS-gestützt.

„So muss kein Fahrer mehr per Hand eintragen, wann er wo und wie viel Salz und Sole gestreut hat“, erklärt der Chef. „Mit solchen Geräten macht es dann auch Spaß zu arbeiten.“

Dank modernster Technik lässt sich alles aus der Fahrerkabine steuern. Oft am wichtigsten: die Sitzheizung. Quelle: Victoria Barnack

Eigentlich sollten es in diesem Winter nicht nur fünf, sondern sechs Fahrzeuge sein. „Aber wie viele andere Gewerke haben auch wir Personalmangel“, sagt der Leiter. Ohne Besatzung also kein Einsatz für den zweiten Lkw im Winterdienst.

1000-Tonnen-Halle noch nie leer gefahren

Alle anderen sind trotzdem bereit. Zwei Tage vorher erfahren die Mitarbeiter, ab wann sie in Bereitschaft versetzt werden. „Zwischen zwei und sechs Uhr in der Nacht bekommen sie im Ernstfall den Anruf“, erklärt Güthling.

Nächtens werden die Fahrzeuge auf dem Betriebshof mit reinem Streusalz beladen. Die Halle fasst maximal 1000 Tonnen. Randvoll ist sie aber auch kurz vor dem Winter nicht. „Die ganze Halle haben wir noch nie einer Saison leer gefahren“, sagt Güthling.

Das Salz für den Winterdienst kommt direkt aus dem Werk, ist aber gröber als jenes für die Küche. Quelle: Victoria Barnack

Erst auf der Straße wird das Natriumchlorid mit flüssiger Sole vermischt. „Das feuchte Salz haftet besser auf der Fahrbahn“, erläutert der Straßenmeisterei-Leiter. Trockenes Salz würde der nächste Lkw sofort wieder von der Straße wehen. Ist das Gemisch zu nass, droht sofort wieder Glätte. Dank der modernen Technik können die Mitarbeiter alle Einstellungen von der Fahrerkabine aus steuern.

Güthling erwartet milden Winter

Gut vorbereitet sieht Güthling sich und die Kollegen also. An einen wochenlang kalten Winter glaubt er aber nicht. „Ich gehe von 15 bis 20 Einsatztagen und einem milden Winter wie in den vergangenen Jahren aus“, sagt er und fügt an: „Meine Prognose ist aber ohne Garantie.“

Ein Appell an alle Autofahrer:

Stattdessen hat der Leiter der Luckenwalder Straßenmeisterei noch einen Appell an alle Autofahrer: „Ich kenne das, wenn man schnell von einem zum nächsten Termin muss, aber bitte fahren Sie vorsichtig“, sagt er, „und achten Sie auch auf die, die nicht so schnell unterwegs sein können.“

Den eigenen Mitarbeitern sei im Winterdienst zwar noch nichts passiert. Zu oft hätten die Fahrer aber bereits erlebt, dass sie von einem Auto überholt werden und es dann wenige hundert Meter später nach einem Unfall am Straßenrand liegen sehen.

Zahlen und Fakten In Luckenwalde befindet sich eine von drei Straßenmeistereien des Landes. Die anderen beiden sind in Ludwigsfelde und Wünsdorf untergebracht. Außerdem kümmert sich die Luckauer Straßenmeisterei um einen Teil des Amtes Dahme. Exakt 359 Kilometer Landes- und Bundesstraßen umfasst das Gebiet der Luckenwalder Straßenmeisterei. Kreisstraßen gehören nicht dazu. Für diese ist der Landkreis zuständig. 70 Kilometer Radwege gehören ebenfalls zur Straßenmeisterei. Im Winter schafft es das Team aus Luckenwalde nicht immer alle zu befahren. „Priorität haben die Schulwege“, erläutert Leiter Guido Güth­ling.

Von Victoria Barnack