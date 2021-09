Luckenwalde

Mitten im Wahlkampf um das Amt der Landrätin in Teltow-Fläming gibt es Streit in der Luckenwalder SPD. In der Stichwahl am 10. Oktober ringen die Amtsinhaberin Kornelia Wehlan (Linke) und ihre Herausforderin Dietlind Biesterfeld (SPD) um die Gunst der Wähler. SPD-Mitglied Evelin Kierschk – lange Jahre war sie Stadtverordnete, Kreistagsmitglied und Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt – macht aus ihrer Sympathie für die Linken-Kandidatin kein Geheimnis.

Schon vor der Wahl am 26. September posierte sie mit Kornelia Wehlan auf einem Foto. Und sie gab in sozialen Netzwerken die Wahlempfehlung für die Amtsinhaberin.

Das wiederum rief das Missfallen des Luckenwalder SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Harald-Albert Swik hervor. Aus dem Urlaub heraus forderte er per Mail seine Parteikollegin Kierschk auf, ihr Handeln zu überdenken.

Luckenwalder SPD-Genossen im Clinch

„Ich habe Evelin Kierschk darauf hingewiesen, dass unsere Partei eine eigene Landratskandidatin ins Rennen geschickt hat und sie solle sich überlegen, ob ihre Worte für die Partei nützlich sind“, sagt Swik auf MAZ-Anfrage.

Harald-Albert Swik, Chef des SPD-Ortsvereins. Quelle: Margrit Hahn

Evelin Kierschk müsse davon ausgehen, dass andere Mitglieder ihr Handeln als parteischädigend empfinden. „Wie man an der Wahlurne entscheidet, kann man niemandem vorschreiben, aber über die Konsequenzen seines öffentlichen Auftrittes muss man sich im Klaren sein.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Evelin Kierschk selbst fühlt sich tief enttäuscht und zu Unrecht gescholten. Die 77-Jährige ist seit 30 Jahren Mitglied der SPD. „Ich habe immer ehrlich meine Meinung gesagt und parteienübergreifend versucht, Menschen zu helfen“, so Kierschk, „die Parteidisziplin darf kein Dogma sein.“

Neben vielen Aktionen innerhalb ihrer Partei hatte die Luckenwalderin seinerzeit beispielsweise mit dem ehemaligen Brandenburger Finanzminister Christian Görke (Linke) für einen Tag die Arbeitsrollen getauscht oder mit dem CDU-Kreischef Danny Eichelbaum für einen behindertengerechten Zugang und Aufzug am Amtsgericht Luckenwalde gekämpft.

Evelin Kierschk. Quelle: Margrit Hahn

Das gute Verhältnis zwischen Evelin Kierschk und Kornelia Wehlan reicht bis in die Vorwendezeit zurück. „Ich schätze sie als bodenständige Luckenwalderin, die viel für die Menschen bewegt hat“, sagt Evelin Kierschk. „Harald-Albert Swik wirft mir parteischädigendes Verhalten vor, das lass ich nicht auf mir sitzen, ich war immer als Sozialdemokratin an der Basis unterwegs“, so die Kommunalpolitikerin.

Swiks Mahnung, sie solle ihr Handeln überdenken „oder die Konsequenzen ziehen“, sieht sie als Aufforderung zum Parteiaustritt. Swik wiederum bestreitet, dass dies sein Ansinnen war. „Ich habe inzwischen meinen Austritt erklärt“, postet Evelin Kierschk öffentlich.

Chef der SPD-Landtagsfraktion will die Wogen glätten

Der Jüterboger SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn versucht die Wogen zu glätten. Mit einem Blumenstrauß besuchte er seine Parteikollegin für ein ausführliches Gespräch. „Evelin Kierschk ist eine hochverdiente Sozialdemokratin und die Liste derjenigen, denen sie geholfen hat, ist so lang, dass wir in unseren Reihen nicht auf sie verzichten möchten“, erklärt Stohn, „sie vertritt zutiefst sozialdemokratische Werte.“ Die langjährigen Sympathien zwischen Kierschk und Wehlan sind ihm bekannt.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn. Quelle: Soeren Stache/dpa

Stohn hält die derzeitigen Meinungsverschiedenheiten für eine unglückliche Situation „in der Hektik des Wahlkampfes“. „Das Foto wird nicht jedem in der SPD gefallen haben“, räumt er ein, plädiert aber für das offene Gespräch miteinander. „Botschaften per Mail oder SMS rüberzubringen, ist nicht optimal“, so Stohn. Die Erklärung zum Parteiaustritt von Evelin Kierschk liegt aus seiner Sicht „erst einmal auf Eis“.

Erik Stohn: Wir wollen Evelin Kierschk an Bord behalten

Stohn sagt: „Wir wollen Evelin Kierschk unbedingt an Bord behalten und haben uns jetzt mit Harald-Albert Swik darauf verständigt, dass wir uns nach der Wahlkampf-Hektik gemeinsam mit ihr zusammensetzen und in Ruhe über alles reden.“ In einem Punkt sind sich alle Beteiligten einig: Man sollte am 10. Oktober sein Wahlrecht wahrnehmen.

Von Elinor Wenke